민주당 대구시장 지방선거 필승 전진대회

[헤럴드경제=정석준 게자] 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 지방선거를 한 달여 앞둔 3일 당 소속 지역 지방선거 출마자들과 승리를 위한 결의를 다졌다.

김 예비후보는 이날 대구 북구 엑스코에서 열린 민주당 대구시당 지방선거 필승 전진대회에 참석, 세를 과시했다.

김 예비후보는 지방선거 출마자들과 함께 ‘필승 결의문 낭독’, ‘대구 경제 확 살립시다 퍼포먼스’ 등을 하며 결속력을 다졌다.

특히 그는 대구 시민을 자극할 수 있는 원색적인 보수 비판을 자제해달라며 전국에 있는 민주당 당원들에게 공개적으로 요청하기도 했다.

김 예비후보는 인사말에서 “댓글에 ‘너희 2찍(국민의힘 지지자 비하 표현)들 고생해보라’는 식으로 막 단다. 정작 이 동네에서 한 사람의 마음을 바꾸기 위해 얼마나 노력하는가를 잘 모르고 있다”고 했다.

이어 “호소드린다”며 “대구 시민들의 자존심과 자긍심을 건드리는 그런 일들을 그만해달라. 여러분들이 쉽게 다는 댓글 하나가 오히려 상대방을 돕는 행위라는걸 분명히 말씀드린다”고 설명했다.

그러면서 “대구 시민들이 정말 합리적으로 왜 이 시기에 민주당이 필요한지 판단할 수 있도록 도와달라”고 강조했다.

정청래 대표는 이날 행사에 보낸 영상 축사에서 “우리의 힘을 하나로 모아내자”며 “‘로봇 수도 대구’에서 ‘TK 신공항’까지 대구의 새로운 미래를 반드시 현실로 만들어내자”고 강조했다.

민주당 대구시당은 기초단체장·광역·기초의원 선거에 나설 후보군도 발표했다.

시당은 현재까지 8개 구·군 기초단체장 후보를 결정했고, 남은 군위군수 후보는 내주 중 확정할 계획이다.

전체 31개 광역의원 선거구 가운데 26개 선거구에 후보자를 확보했으며 나머지 5곳에 대한 심사를 진행하고 있다.

또 43개 기초의원 선거구에는 모두 후보자를 낸다.

김 예비후보의 출마 효과로 민주당 소속 대구지역 지방선거 출마자가 대폭 늘어난 것으로 분석됐다.