“브라질 최초 웰터급 챔프 되겠다” 한국계 스틸, 마르 판에 1R 항복승

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘나이트메어’ 카를로스 프라치스(32·브라질)가 적지에서 전 UFC 챔피언 잭 델라 마달레나(29·호주)를 완파했다.

UFC 웰터급 랭킹 5위 프라치스(24승 7패)는 지난 2일(이하 한국시간) 호주 웨스턴오스트레일리아주 퍼스 RAC 아레나에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 델라 마달레나 vs 프라치스’ 메인 이벤트에서 1위 델라 마달레나(18승 4패)에게 3라운드 3분 17초 레그킥 넉다운 후 그라운드 엘보와 펀치에 의한 TKO승을 거뒀다. 3연속 (T)KO 승이자 UFC 7번째 (T)KO 승이었다.

타격 전 영역에서 전 챔피언을 압도했다. 프라치스는 잽, 스트레이트, 엘보, 니킥, 보디킥, 레그킥 등 다채로운 공격을 사용해 델라 마달레나를 공격했다. 델라 마달레나가 가드를 굳건히 올린 후 방어했지만 프라치스의 파괴력은 가드를 뚫고 전달됐다. 델라 마달레나는 1라운드 말미 테이크다운에 성공하며 일말의 희망을 보여줬다.

2라운드부터는 델라 마달레나가 급격하게 수세에 몰렸다. 프라치스는 펀치 공격 페이크로 델라 마달레나의 가드를 올린 후 강력한 니킥을 꽂아 넣으며 대미지를 입혔다. 델라 마달레나는 회심의 테이크다운으로 반격했지만 백포지션에서 서브미션을 노리다 포지션을 놓쳤다. 이후 프라치스의 강력한 레그킥에 델라 마달레나가 고통스러워하며 쓰러지며 전세가 완전히 기울었다.

3라운드부터는 프라치스의 일방적인 구타가 이어졌다. 프라치스는 헤드킥으로 델라 마달레나를 쓰러트렸다. 하지만 그라운드로 따라 들어가는 대신 하이라이트 피니시를 연출하기 위해 상대를 일으켜 세웠다. 델라 마달레나가 굳건히 가드를 올리며 방어했으나 끝내 다리 데미지는 견딜 수 없었다. 프라치스는 레그킥으로 다시 한번 델라 마달레나를 쓰러뜨린 후 이번엔 그라운드로 따라 들어가 엘보와 펀치를 날렸고 심판은 경기를 중단시켰다.

프라치스는 이로써 리온 에드워즈에 이어 델라 마달레나까지 단 한 번도 KO당한 적 없던 두 명의 전 챔피언을 연달아 KO시켰다. 제프 닐과 리징량도 프라치스를 만나기 전까진 단 한 번도 KO당한 적이 없었다. 통산 24승 중 19번을 (T)KO로 장식하며 차원이 다른 파괴력을 자랑하고 있다.

프라치스는 승리 후 73세의 노모와 호주 시드니에서 살고 있는 딸을 옥타곤으로 불러 승리를 만끽했다. 그는 경기 후 인터뷰에서 ‘제2의 고향’ 호주 팬들에게 감사를 전한 후 “난 여기 놀러 온 게 아니다”라며 “잭은 훌륭한 챔피언이고 그를 존중하지만 브라질에서 30여 명의 사람들을 데려온 후 경기에 져서 실망시킬 순 없는 일”이라고 소감을 밝혔다.

다음 목표는 브라질 최초 UFC 웰터급 챔피언 등극이다. 프라치스는 랭킹 2위 이안 마샤두 개리가 챔피언 이슬람 마카체프에게 도전할 걸로 예상하고 있다. 그는 “마카체프와 마샤두 개리의 타이틀전을 지켜본 후 승자와 싸울 것”이라며 “브라질에는 아직까지 웰터급 챔피언이 없었으니 내가 최초가 되겠다”고 선언했다.

한편 18연승을 기록하며 UFC 웰터급 챔피언에 올랐던 잭 델라 마달레나(18승 3패)는 고향 퍼스 홈 관중 앞에서 2연패를 당했다. 지난해 11월 UFC 322에서 이슬람 마카체프의 그래플링에 밀려 타이틀을 뺏긴 후 프라치스에게 주영역인 타격전에도 무너지며 먼 길을 돌아가게 됐다.

이날 언더카드 제1 경기에선 한국계 미국 파이터 코디 스틸(31·미국)이 UFC 첫 승을 신고했다. 스틸(8승 1패)은 ROAD TO UFC 시즌4 라이트급 토너먼트에서 우승한 돔 마르 판(26·호주)을 1라운드 3분 56초 만에 힐훅 서브미션으로 피니시했다.