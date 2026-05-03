197개 기업 증권사 3곳 이상이 전망치 제시 이중 90개 기업 실적 발표…절반 전망치 웃돌아 29개 기업 어닝서프…19개 기업은 어닝쇼크

[헤럴드경제=권제인 기자] 1분기 실적을 발표한 코스피 상장사 3곳 중 1곳꼴로 영업이익이 시장 전망치를 10% 이상 넘어선 것으로 나타났다. 대우건설은 시장 전망치의 두 배를 넘는 영업이익을 기록했고, 코스피 대표 주자인 삼성전자와 SK하이닉스도 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다.

3일 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 최근 3개월 내 3개사 이상 증권사가 실적 전망치를 제시한 코스피 상장사는 197곳으로, 이중 90곳이 지난 30일까지 연결 실적을 발표했다.

이들 중 절반이 넘는 49곳(55.5%)은 1분기 영업이익이 시장 평균 전망치(컨센서스)를 웃돌았거나 적자 폭이 축소됐다. 특히 영업 이익이 전망치를 10% 이상 웃돈 어닝 서프라이즈를 기록한 기업은 29곳이었다.

반대로 영업이익이 전망치보다 낮거나 적자 전환, 또는 적자 확대를 보인 기업은 41곳 중 10% 넘게 하회한 ‘어닝쇼크’ 기업은 19개였다.

이에 따라 집계 대상 상장사들의 1분기 연결 영업이익 총합은 122조4245억원으로, 전망치인 106조2273억원을 16조원 넘게 상회했다.

특히 유례없는 반도체 호황 속 삼성전자는 57조2328억원에 달하는 영업이익을 발표하면서 전망치(42조2000억원)를 35% 상회했다. 전망치(36조8783억원)의 2%를 웃돈 SK하이닉스(37조6103억원)와는 크게 대조되는 수치다.

영업이익이 1000억원 넘는 상장사 기준 시장을 가장 놀라게 한 기업은 대우건설이다. 대우건설은 전년 동기 1조1055억원 규모 적자를 기록, 올 1분기엔 1200억원가량 영업이익을 냈을 것으로 추정됐다. 하지만 흑자전환에 이어 시장 전망치를 두배가량(114%) 뛰어넘는 2556억원의 영업이익을 발표했다.

김기룡 미래에셋증권 연구원은 “주택 원가율이 전년동기 대비 10.5%포인트(p) 개선된 79.2%로 나타난 것이 주요 요인으로 작용했다”면서 “주택 준공예정원가율은 내리고 정산이익 등 일회성 이익이 1천억원 반영”돼 이런 깜짝 실적이 가능했다고 분석했다.

유가 급등에 따라 단기 이익 개선이 기대되는 정유·화학 업종 기업들도 줄줄이 실적 발표를 앞둔 가운데, 고무적인 이익 확대 또는 흑자 전환을 예측하는 시각도 나온다.

노우호 메리츠증권 연구원은 미국과 이란 간 지지부진한 협상 상황을 언급, “지정학 리스크 반영으로 전 품목 가격 인상 시도는 일회성으로 판단되지 않는다”라며 “제품별 가격 반등세는 장기화 및 기타 품목으로의 확산 가능성이 높아 정유·석유화학 기업들은 시차를 두고 온기가 반영될 것”이라고 전망했다.