박형준 개소식에 지도부 총출동…인천·강원 ‘쓴소리’와 대조 “부산이 출정식”…보수 결집 메시지 집중

[헤럴드경제=노아름 기자] = 국민의힘이 부산에서 ‘보수 결집’ 메시지를 전면에 내세웠다.

2일 연합뉴스에 따르면 박형준 부산시장 후보 선거사무소 개소식에는 장동혁 대표 등 당 지도부가 총출동해 손을 맞잡고 지방선거 승리를 다짐했다. 최근 인천·강원 방문에서 쓴소리가 이어졌던 것과 달리, 이날 행사에서는 “하나로 뭉치자”는 분위기가 이어지며 내부 결속을 강조하는 모습이 두드러졌다.

박 후보 개소식에는 국민의힘의 ‘투톱’인 장 대표와 송언석 원내대표를 비롯해 김민수·조광한 최고위원 등 당 지도부 인사들이 총출동했다.

명예선대위원장을 맡은 김문수 전 대선 후보와 부산 국회의원들, 지방선거 출마자들이 대거 참석해 부산시장 선거 승리 의지를 다졌다.

장 대표는 “오늘 행사는 박형준 부산시장 후보 선거사무소 개소식이 아니고 국민의힘의 출정식이라고 생각한다. 우리는 보수의 가치가 승리하기를 원하고, 민주주의를 지키려고 한다”며 “이재명 정권이 헌정질서를 무너뜨리고, 자유민주주의를 짓밟으려고 하는 상황에서 우리 부산이 다시 일어서야 한다”고 말했다.

이어 “우리에게는 유능하고 실력이 검증됐으며 어려울 때 함께 손잡고 자유민주주의 가치를 굳건히 지키려고 한 박형준 후보가 있다”며 “부산에서부터, 오늘 이 자리에서부터 우리가 하나가 돼서 자유민주주의가 승리해야 한다”고 말했다.

박 후보는 “민주당이 공소 취소 특검법을 추진하는 것을 보고 상상도 못 했던 일이라 정말 깜짝 놀랐다”면서 “국민이 주인 되는 정부에서 이재명 대통령 면죄부 주기 위해 대한민국의 헌정 질서를, 삼권분립을 이렇게 흔들고 있는데 우리는 왜 우리끼리 싸우고 있냐”고 반문했다.

그러면서 “우리가 하나 돼서 입법 독재, 행정 독재를 넘어서 사법 독재까지 하면서 헌정질서에 칼을 들이대는 것을 막기 위해선 지방선거에서 낙동강 전선부터 지켜야 한다”며 “반드시 하나가 돼서 보수 대통합을 넘어 시민 대통합을 이루고, 국민 대통합을 이뤄서 자유 민주 공화 헌정질서를 지켜내자”고 말했다.