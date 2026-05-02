서울 강북14개구 월세지수 103 넘겨 대출규제로 매물 줄고, 월세 전환 늘어

#. 예비 신랑 A(35)씨는 최근 신혼집을 장만하는 과정에서 매수→전세→월세 순으로 눈을 돌렸다. 특히 공무원인 예비 신부의 직장을 고려해 경기도 구리시에 매수를 고려 중이었지만 너무 집값이 올랐고, 전세도 씨가 말랐기 때문이다. A씨는 “최근에는 강북으로 넘어와 장한평역 근처 월세를 알아보고 있지만 너무 비싸다”며 “20평대 월세는 구하기 힘들고, 30평대는 200만원부터 시작한다”고 전했다.

[헤럴드경제=홍승희 기자] 서울 강북 월세가 역대 최고치를 기록했다. 본래 인천보다 낮았던 서울 강북의 월세 지수는 단숨에 전 지역서 가장 높은 수준으로 추월했다. 각종 대출규제로 인한 전·월세 수급 부족에서 비롯된 현상인데, 청년들의 주거 불안이 저해될 수 있다는 우려가 나온다.

2일 KB부동산 ‘4월 월간 주택가격 동향(13일 기준)’에 따르면 이달 서울 강북 14개 구의 KB아파트 월세지수는 103.2(2026년 1월=100)로 수도권에서 가장 높은 수치를 기록했다. 이는 전달(101.9) 대비 2.2% 증가한 수치로, 통계 이래 최대치다.

KB아파트 월세지수는 서울 1만3670가구, 경기·인천 2만1272가구 등의 아파트 표본 중 중형 이하(95.86㎡)를 대상으로 조사한 월세 가격 수치다. 지난 달까지 수도권에서 가장 높은 월세지수를 보인 건 인천이었다. 하지만 서울 한강 이북 자치구에서 월세 부담이 급격히 가중되면서 월세지수도 순식간에 가장 높은 수준으로 추월했다.

실제 강북권의 월세 가격은 치솟는 중이다. 한국부동산원에 따르면 지난 3월 기준 강북권 평균 월세가격은 143만5000원으로 강남(161만8000원)과 18만3000원 차이 나는 것으로 집계됐다. 지난 1월까지만 해도 강남·북이 각각 159만6000원과 141만원을 기록해 18만6000원 차이가 났지만 그 차이를 3000원 가량 좁혔다. 강북이 더 빠른 속도로 상승하고 있는 것이다.

부동산 시장에선 전세는 물론이고, 월세 매물도 씨가 말랐다고 전한다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울의 월세 매물 수는 1만4484건으로 전월(1만9921건) 대비 27.3% 감소했다.

그나마 나오는 매물도 상승체결이 대부분이라, 전반적인 가격이 오르는 실정이다. 이달 노원구에서는 월계센트럴아이파크 84㎡가 보증금 1억원·월세 270억원에 거래되며 가장 높은 수준을 기록했다. 마포구의 마포래미안푸르지오도 59㎡의 월세 매물이 보증금 1억원, 월세 300만원에 신규 체결돼 신고가를 경신했다. 성북구 롯데캐슬클라시아는 84㎡가 월세 1억원에 360만원에 체결돼 가장 높은 월세 가격을 기록했다.

전문가들은 전세대출 규제, 세제 인상 등이 복합적으로 작용해 월세 가격을 끌어올리고 있다고 진단한다. 금융위원회는 대출 규제를 통해 기관별로 달랐던 유주택자의 전세대출 한도를 2억원(수도권·규제지역)으로 일원화했는데, 이로써 사실상 대량의 현금을 보유한 이가 아니라면 유주택자의 경우 수도권에선 전세를 살기 어려워졌다. 그러다 보니 월세로 수요가 쏠리고, 무주택 청년들까지 월세를 구하기 어려운 실정에 이른 것으로 풀이된다.

종로구의 한 공인중개업 관계자는 “비거주 1주택자 전세대출 규제로 인해 현재 전세로 살고 있는 비거주 1주택자가 본인의 집으로 실거주를 하러 들어가거나, 현재 사는 집을 월세로 전환하게 된다”며 “이는 필연적으로 월세 인상을 초래하게 된다”고 했다.

문제는 중저가 아파트가 밀집돼 있는 지역서 전·월세 매물 부족 현상이 지속될 경우 아파트 가격 상승세가 이어져 무주택자의 ‘내 집 마련’ 문턱이 더 높아질 수 있다는 점이다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “서울 중하위 지역의 상승 폭은 둔화했지만 전반적으로 두 자릿수 상승률을 유지하고 있다”며 “해당 지역의 경우 전월세 매물 등 수급상황이 더욱 영향을 미치기 때문에 현재 서울 중하위 지역에서의 가격 강세 현상은 전월세 매물이 부족한 인접 지역까지 확산할 가능성이 존재한다”고 분석했다.