관광벤처 237개사 대거 참여 데이터 기반 미식 관광의 미래 스마트 관광 플랫폼 기술 시연 중소 여행사 특가 및 상담 진행 글로벌 축제 연계 상품 홍보 해외 항공권 등 대규모 경품도

[헤럴드경제=김명상 기자] ‘2026 올댓트래블’이 사흘간의 일정을 마치고 금일 폐막한다.

서울 삼성동 코엑스 D홀에서 지난달 30일 개막한 이 행사는 전국 지자체와 여행사 등 237개 기관·기업이 참여해 361개 부스를 운영했다. 올해는 미식과 여행 특가 상품, 현장 참여형 체험 콘텐츠 비중이 확대됐다. 이번 행사는 관광벤처와 기술 기업이 대거 참여해 데이터와 인공지능을 결합한 K관광의 미래 기술력을 선보이는 장이 됐다.

폐막일 TT 워크숍...AI·데이터로 관광 재편

마지막 날인 2일에는 오전 10시부터 12시까지 한국스마트관광협회 주최의 ‘투어리즘 테크놀로지(Tourism Technology) 워크숍’이 열려 행사의 대미를 장식한다. 워크숍은 총 3개 세션으로 구성된다. 김바다 한국스마트관광협회 회장이 ‘데이터·기술·네트워크로 작동하는 투어리즘 테크놀로지’를 주제로 발표하고, 황상철 에스프레소북 대표가 ‘AI 에이전트 시대 여행 기업의 평범한 하루’, 이우석 먹고놀랩 소장이 ‘미식관광, 이제는 데이터 사업이다’를 각각 발표한다.

김바다 회장은 “이번 워크숍은 기술이 관광산업을 어떻게 재편하고 있는지 확인하는 이정표가 될 것”이라며 “업계 실무자에게는 비즈니스 모델 점검의 기회를, 일반 소비자에게는 진화된 여행 서비스의 미래를 미리 체험하는 자리가 될 것”이라고 전했다.

기술·미식·특가...K관광 총출동

전시장에서는 관광벤처들의 기술 기반 서비스가 전시됐다. 라이프스타일 브랜드 ‘keek’은 기능성 제품 체험 공간을 운영했으며, 이심(eSIM) 서비스 ‘kosim’은 디지털 여행 솔루션을 선보였다. 현대해상은 여행자 보험의 중요성을 알리는 상담 부스를 가동했다. 수트라하버 리조트, 헤리티크 제주, 국제장여관 등은 브랜드 홍보를 위한 참여형 이벤트를 진행했다.

지자체와 공공기관은 스마트 관광 솔루션을 제시했다. 화성시문화관광재단은 캐릭터 ‘코리요’를 활용한 룰렛과 퀴즈 게임을 운영했으며, 충남문화관광재단은 지능형 키오스크를 통해 관람객에게 최적의 여행 코스를 추천하고 친환경 어메니티 세트를 증정하는 ‘스마트 관광’ 서비스를 제공했다. 사단법인 한국의길과문화는 타로카드를 활용한 스탬프 랠리를 통해 도서와 키링을 배부했다.

미식과 축제 콘텐츠도 비중 있게 다뤄졌다. ‘K-미식 벨트’와 지역 특산 먹거리를 시식할 수 있는 ‘미식여행 테마관’이 운영됐다. 통영, 여수, 인천 등 5개 지역의 ‘로컬 미식패스’가 공개됐으며, 경주 황남빵과 어촌어항공단의 ‘서해오면’ 등 지역 뿌리 기업 상품이 출품됐다. 보령머드축제와 안동국제탈춤페스티벌, 순창장류축제 등 글로벌 축제 홍보관도 마련됐다.

여행 상품의 경우 하나투어가 현장 계약 시 10만 원 추가 할인 혜택을 제공하며, 중소 여행사 플랫폼 ‘앋트립’은 20여 개 업체의 테마 상품 상담을 진행했다. 글로벌 플랫폼 클룩과 할인 멤버십 ‘소속’, 문화 플랫폼 예스24 등도 참여해 예매 및 관련 서비스를 시연했다.

가정의 달 맞아 경품 이벤트 풍성

폐막일에도 가정의 달을 맞아 가족 단위 관람객을 대상으로 한 이벤트가 진행됐다. 중학생 미만 자녀와 함께 방문한 관람객은 국내 숙박권, 워터파크 및 뮤지엄 입장권, 렌터카 이용권 등이 걸린 이벤트에 참여했다.

현장 구매와 후기 작성을 연계한 보상 체계도 운영됐다. 행사장 내에서 1만 원 이상 여행 관련 상품을 결제한 영수증을 제출하면 동남아 숙박권, 여행용 의류, 렌터카 이용권 등을 증정하는 구매 영수증 이벤트를 진행했다. 또한 방문 소감을 SNS에 게시한 관람객에게도 국내 숙박권과 입장권 등을 지급했다.

전시 참여 기업별로 특색 있는 경품 배포가 이어졌다. ‘앋트립’과 캠핑존에서는 국내외 여행 상품 및 캠핑 용품 구매자를 대상으로 호텔 식사권 등을 증정했다. 박람회에 참가한 개별 부스에서는 무료 여행권, 고속페리 승선권, 와인, 텀블러, 보조배터리, 친환경 어메니티 세트 등을 배부했다.

기타 행사 관련 자세한 내용은 박람회 홈페이지 또는 인스타그램을 참고하면 된다.