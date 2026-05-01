박민식 “당 지도부가 강요해도 따르지 않을 것”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 부산 북갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보 경선을 앞둔 박민식 전 국가보훈부 장관과 이영풍 전 KBS 기자가 한동훈 전 대표와의 단일화 가능성을 일축했다.

박 전 장관은 1일 여의도 국민의힘 당사에서 공천관리위원회 면접을 마친 뒤 기자들과 만나 “공관위 면접에서 단일화에 대한 생각을 질문받았다”며 “당 지도부에서 혹여 단일화를 강요한다고 해도 따르지 않을 것”이라고 말했다.

이어 “단일화에 대해서는 더 이상 이야기할 필요가 없을 정도로 확고부동하다”고 강조했다.

이 전 기자도 한 전 대표와의 단일화 가능성에 선을 그었다. 그는 “첫 질문이 ‘한동훈과 단일화하는 것 아니냐’였는데 공관위원들이 제일 걱정하는 것 같다”며 “저는 개인적으로 ‘오늘 각서 씁시다’라고 했다. 저는 단일화하지 않는다”고 말했다.

그러면서 “불미스러운 일로 제명돼 무소속인 사람과 단일화하자고 중진들이 한 달 전부터 군불을 땠는데, 이는 유권자를 능멸하는 것”이라고 비판했다.

이날 공관위 면접에서는 친윤석열계 핵심 인사로 분류되는 공천 신청자들을 향해 이른바 ‘윤 어게인 인사’ 프레임을 어떻게 극복할지 묻는 질문도 나온 것으로 전해졌다.

경기 하남갑에 단수 공천을 받은 이용 전 의원은 면접 후 기자들에게 “윤석열 전 대통령과의 관계를 어떻게 극복할지에 대한 질문이 나왔다”고 밝혔다.

이 전 의원은 “당시 윤 전 대통령은 우리 정당의 후보였고 저는 우리 정당의 국회의원이었다”며 “정당 후보를 최선을 다해 당선시키는 것이 목표라고 생각해 10개월간 수행실장 역할을 했다”고 설명했다.

이어 “대통령 당선 이후에는 지역에서 2년간 정말 열심히 했다”며 “청와대나 문화체육관광부 차관 발탁 이야기가 나왔을 때도 거절하고 지역을 지키겠다고 했다”고 덧붙였다.

이 전 의원은 민주당 이광재 경기 하남갑 보궐선거 후보와 지난 총선 당시 분당갑에서 맞붙었던 안철수 의원이 자신의 명예선대위원장을 맡기로 했다고도 밝혔다.

대구 달성군에 단수 공천을 받은 이진숙 전 방송통신위원장은 대구시장 선거 불출마 선언 시점과 관련한 질문을 받았다. 이 전 위원장은 “‘좀 더 일찍 사퇴했으면 좋지 않았겠느냐’는 질문이 있었다”며 “국민의힘 최종 후보가 선출되기 전 대승적 차원에서 사퇴했다”고 답했다고 전했다.

이 전 위원장은 공천 신청자 중 ‘윤 어게인’ 인사로 언급되는 후보가 있다는 질문에는 “제가 답할 문제가 아니라 시민들이 판단할 문제라고 생각한다”고 말했다.