스프링클러 미설치 구간서 화재 발생 2명 사망·6명 부상, 14층 세대 전소 유서 발견…개인 신변 비관 정황

[헤럴드경제=정주원 기자] 지난달 30일 2명이 숨지고 6명이 다친 경기 의왕 아파트 화재와 관련해 경찰과 소방 당국이 합동 감식에 착수했다.

연합뉴스에 따르면 경기 의왕경찰서·경기남부경찰청 과학수사대·국립과학수사연구원·경기도소방재난본부 등은 화재가 발생한 세대를 중심으로 현장 감식을 진행했다.

감식은 1일 오전 10시30분부터 시작돼 화재가 발생한 14층 가구 내부를 집중적으로 조사하는 방식으로 이뤄졌다. 관계 기관은 최초 발화 지점과 화재 원인 규명에 수사력을 모으고 있다.

앞서 전날 오전 10시30분께 해당 가구에서 불이 나 거주자인 60대 남성이 추락해 숨졌고, 가구 내 화장실에서는 50대 아내가 숨진 채 발견됐다. 이 화재로 주민 6명도 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

숨진 남성의 옷에서는 경제적 어려움 등을 비관하는 내용의 유서가 발견된 것으로 전해졌다. 다만 경찰은 이를 단서로 삼되 다양한 가능성을 열어두고 수사를 진행 중이다.

경찰 관계자는 “가구 내부가 전소돼 감식이 쉽지 않은 상황”이라면서도 “폭발음을 들었다는 진술이 있는 만큼 폭발이나 방화 여부를 포함해 정확한 화재 원인을 조사하고 있다”고 밝혔다.

화재가 발생한 아파트는 지상 20층 규모로 총 78가구가 거주 중이다. 2002년 준공 당시 규정에 따라 16층 이상에만 스프링클러 설치가 의무였던 탓에 불이 난 14층에는 스프링클러가 설치되지 않은 것으로 확인됐다.