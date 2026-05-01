대낮 거리서 무차별 공격 발생 용의자 검거, 인종차별 동기 여부 수사 기독교 대상 폭력 증가…종교 갈등 우려

[헤럴드경제=정주원 기자] 예루살렘 도심 한복판에서 프랑스 수녀가 대낮에 무차별 폭행을 당하는 영상이 공개되며 파장이 커지고 있다. 연합뉴스에 따르면 이스라엘 현지 방송은 30일(현지시간) 시온산 인근에서 발생한 폭행 장면이 담긴 영상을 보도했다.

사건은 지난 28일 시온산 근처 거리에서 발생했다. 공개된 영상에는 한 남성이 길을 걷던 수녀 뒤로 접근해 갑자기 밀쳐 넘어뜨리는 장면이 담겼다. 남성은 현장을 떠나는 듯하다가 다시 돌아와 바닥에 쓰러진 피해자에게 발길질하는 등 폭행을 이어갔다.

이를 목격한 행인이 제지에 나서자 남성은 이 행인과도 몸싸움을 벌인 뒤 도주했다. 이스라엘 경찰은 사건 당일 36세 용의자를 검거했으며 인종차별적 동기가 있었는지 아닌지를 중심으로 수사를 진행 중이다.

영상 공개 이후 비판이 잇따르고 있다. 히브리대학교는 성명을 통해 “이번 사건은 단순 폭력을 넘어 기독교 공동체를 겨냥한 적대 행위의 연장선”이라며 “예루살렘이 지켜온 종교적 공존 가치에 대한 공격”이라고 지적했다.

이스라엘 외무부도 엑스(X)를 통해 “수치스러운 행위”라며 “존중·공존·종교의 자유라는 국가의 기본 가치에 정면으로 배치된다”고 비판하고 피해자와 교구 측에 연대를 표했다.

최근 이스라엘에서는 기독교 성직자 등을 겨냥한 공격이 잇따르고 있다. 종교 자유 관련 단체 집계 기준 지난해 기독교인을 대상으로 한 침 뱉기 등 모욕 행위는 181건, 물리적 폭력은 60건에 달했다. 올해도 3월까지 30건이 넘는 유사 사례가 보고된 상태다.

교회와 묘지 훼손도 이어지고 있다. 올해 3월 요르단강 서안 타이베에서는 차량 방화 사건이 발생했으며 최근에는 레바논 남부에 배치된 병사가 예수상을 훼손한 사진이 공개되며 논란이 확산했다.