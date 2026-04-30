5월 4일~29일 읍·면 행정복지센터 방문 신청

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 30일 미래 지역 인재를 양성하기 위해 올 상반기 기장군 장학생 선발을 선발한다. 신청은 5월 4일부터 5월 29일까지 접수한다.

기장군은 ‘기장군 장학기금설치 및 운용 조례’등에 따라 매년 상·하반기 두 차례 장학생 모집한다. 장학금 지원 규모는 대학생은 성적우수, 복지, 다자녀, 특기 분야별로 자비 납부 등록금 범위 내에서 1인당 최대 200만원이 지원된다. 초·중·고등학생은 특기장학금 분야에서 1인당 50만원을 지원한다.

지원자격은 공고일인 지난 27일 기준으로 부모 또는 학생 본인이 주민등록상 기장군에 1년 이상 연속 거주해야 하며, 선발 전형별 세부기준을 충족해야 한다. 신청은 주민등록상 주소지의 읍·면 행정복지센터로 방문 신청하면 된다.

6월에 심사를 진행하고 7월 심의위원회 심의를 거쳐 장학생을 선발할 예정이다. 자세한 사항은 기장군 홈페이지 알림사항 또는 고시공고란에서 ‘장학금’을 검색하거나, 기장군 교육청소년과(☎051-709-4337) 또는 해당 읍·면 행정복지센터로 문의하면 된다.