국회서 공천자 대회 개최 “총선·대선 발판 만들 것” 장동혁은 불참하고 당 행사 진행

[헤럴드경제=양대근 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 서울 지역에 출마하는 국민의힘 소속 구청장 및 시·구의원 후보들이 총집결해 역전승을 결의했다.

오 후보는 30일 국회의원회관에서 열린 ‘국민의힘 서울시당 필승 결의 및 공천자대회’에 참석해 ‘원 팀’으로 출전해 승리하자며 결의를 다졌다.

흰 셔츠 차림으로 입장한 오 후보는 곧바로 당을 상징하는 빨간색 조끼를 입은 뒤 “(빨간 옷 입기가) 망설여지는 상황이긴 하지만 우리는 빨간색이다. 잘 입었죠?”라며 “빨간색 입고 한 번 이겨봅시다”라고 외쳤다.

이어 “어렵게 시작된 선거다. 과거보다 몇 배 더 눈물과 피와 땀으로 얼룩진 선거를 치러야 역전이 가능할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “바닥부터 치고 올라가는 역전승 드라마를, 이재명 대통령의 간담을 서늘하게 만들어줄 전국 승리와 함께 다음 총선, 다음 대선 승리의 발판을 함께 만들어보자”고 호소했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해서는 “정 후보는 단 한 번도 박원순 전 시장, 문재인 전 대통령이 망가뜨린 부동산 시장에 대해 진심 어린 반성을 하지 않았다”며 “서울시민은 (민주당이) 389개 42만 가구를 공급할 수 있는 정비사업 구역을 모조리 해제하고 ‘공급 빙하기’를 만들어놓은 것을 또렷이 기억한다”고 성토했다.

아울러 “이 자리에 계신 후보들이 모두 당선돼 주택 빙하기를 돌파해 주택을 확실히 공급하겠다는 의지를 보여달라”고 당부했다.

공천자대회에는 서울시당위원장인 배현진 의원을 비롯해 서울을 지역구로 둔 권영세·나경원·조은희·고동진·김재섭·박수민·박정훈·서명옥 의원 등이 참석했다. 나 의원은 “오세훈 후보를 정점으로 하나가 돼 달라”며 지원 사격을 보냈다.

원내대표를 지낸 김성태 전 의원은 “지방 권력까지 그들의 손에 넘어가면 2028년 총선, 2030년 대선에서 어떤 미래를 장담할 수 있겠느냐”며 “비록 우리가 쪼그라들어 금이 간 사발 종지처럼 보이지만 보수는 저력 있는 정치 집단이다. 오세훈이 변화와 혁신의 중심”이라고 거들었다.

한편, 장동혁 대표와 서울이 지역구인 신동욱 의원 등 지도부는 이날 오전 국회에서 소상공인연합회와 면담을 진행했다.