[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 양대 노총의 대규모 집회가 예고된 노동절 서울 도심 곳곳에서 교통 혼잡이 예상된다고 밝혔다.

30일 서울경찰청에 따르면 오는 5월 1일 민주노총은 광화문 일대에서 한국노총은 여의도 일대에서 각각 수만명이 참석하는 대규모 집회와 행진을 개최할 예정이다.

오후 1시부터 종로와 을지로, 율곡로 등에서 민주노총 산하 단체들의 사전 집회를 갖고, 오후 3시부터 민주노총이 세종대로 구간에서 집회를 연다. 오후 4시부터는 종로와 남대문로에서 한은교차로와 소공로를 지나 시청교차로까지 행진을 실시한다. 여의대로에서는 오후 4시부터 한국노총이 집회를 개최한다.

경찰은 집회·행진 중 교통 혼잡으로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 교통경찰 200여명을 배치하기로 했다. 또 집회 장소에 가변차로 등을 운영해 교통을 최대한 유지할 계획이다.

경찰 관계자는 “세종대로와 소공로, 여의대로 일대에서 극심한 교통 혼잡이 예상된다”며 “가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용할 경우 교통 정보를 미리 확인해달라”고 당부했다.

집회 시간과 장소 등 교통 상황 관련 정보는 서울경찰청 교통정보 안내전화(02-700-5000)와 교통정보센터 홈페이지(www.spatic.go.kr), 카카오톡(서울경찰교통정보) 등을 통해 확인할 수 있다.