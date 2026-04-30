지난해 9월 관계기관 협약 후 본격화 “지역발전 위한 협력·양보로 결과 도출”

창고형 대형할인매장 ‘코스트코’ 순천점 개점이 본격 추진된다. 코스트코 순천점은 광주·전남 지역민들의 숙원사업 중 하나로 부지 매매계약이 완료되며 입점이 확정됐다.

중흥그룹 중흥건설과 중흥토건의 합자법인 선월하이파크밸리는 코스트코 순천점 부지 매매계약을 완료했다고 29일 밝혔다.

이번 계약은 지난해 9월 전남도와 순천시, 경제자유구역청, 코스트코코리아가 맺은 투자협약(MOU) 이후 본격화됐다. 그간 사업시행자인 선월하이파크밸리와 코스트코코리아는 토지매매계약 체결을 위한 세부조건 조율에 공들였다. 과거 다른 지역에서 발생했던 계약 해지나 사업 지연 사례를 방지하기 위해 인허가 변동사항 등을 신중하게 검토해온 것으로 전해진다.

선월하이파크밸리 관계자는 “투자의향서 제출과 투자협약 당시 큰 틀에서 합의가 있었기에 세부조건에 대해선 기업 간의 유불리를 따지지 않았다”며 “순천 지역 발전을 위한 통 큰 협력과 지역사회 공헌 차원 양보가 있었기에 뜻깊은 결과를 도출할 수 있었다”고 전했다. 선월하이파크(조감도) 내 부지에 들어서는 이번 코스트코는 2028년 개점이 목표다. 광주전남특별시 1호점으로 순천 지역을 대표하는 랜드마크의 역할을 할 것으로 관측된다.

한편 선월하이파크는 광양만권경제자유구역으로, 국가적 차원의 개발 지원과 규제 완화 혜택을 받는 지역이다. 광주, 전주, 전남서부권, 진주 등 영남권까지 1시간 내외의 거리에 자리해 뛰어난 교통 접근성을 갖춘 것이 특징이다. 특히 일자리가 많은 순천과 광양, 여수 등으로 약 20~30분이면 이동이 가능한 우수한 직주근접을 갖춰 주거지역으로도 높은 평가를 받고 있다.

또 현재 운영 중인 광양제철소, 여수 국가산단, 율촌산단 등 이외에 세풍일반산업단지 2단계 조성, 해룡일반산업단지 2단계, 지자체 차원의 RE100 반도체 국가산단 등이 추진되고 있어 향후 다양한 일자리가 창출될 것으로 기대되고 있다. 이밖에 상업시설, 업무시설, 문화시설, 근린생활시설, 교육시설이 계획돼 있어 최고 수준의 생활 인프라를 자랑하는 전남동부권 대표 도시로 거듭날 전망이다. 신혜원 기자