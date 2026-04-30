전세계 항공사 중 ‘5성’ 10개사 불과

대한항공은 영국 ‘스카이트랙스’의 ‘월드 에어라인 스타 레이팅’에서 6년 연속 최고 등급인 ‘5성 항공사’(사진)로 선정됐다고 30일 밝혔다.

스카이트랙스는 1989년에 설립된 영국 런던 소재 항공운송 전문 컨설팅 및 평가 기관이다. 1999년부터 매년 전 세계 항공사의 서비스 요소를 종합적으로 평가해 최저 1성부터 세계 최고의 항공 서비스 품질을 뜻하는 5성까지 등급을 부여한다. 스카이트랙스의 ‘월드 에어라인 스타 레이팅’은 항공업계에서 권위를 인정받는 평가로, 5성을 받은 전 세계 항공사는 대한항공을 포함해 총 10곳이다. 이번 평가는 대한항공의 고객 접점 전반에 걸친 서비스 품질을 종합적으로 점검했다. 평가 항목은 탑승 수속 및 환승, 라운지 등 공항 서비스, 기내식, 기내용품, 기내 서비스, 기내 엔터테인먼트(IFE), 항공기 좌석 등 550여 가지에 달한다. 대한항공은 ▷웹·모바일 홈페이지 ▷여객운송·라운지·기내 서비스 ▷IFE 시스템·기재 순으로 높은 평가를 받았다.

특히 라운지 부문이 전년 대비 평가 점수가 크게 올랐다. 대한항공은 이달 일등석·프레스티지 서편 라운지 오픈을 끝으로 지난 3년 5개월여간 대대적으로 진행한 인천국제공항 내 차세대 라운지 7곳의 구축을 마쳤다. 지난 3월엔 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에 새롭게 단장한 플래그십 라운지를 오픈했다. 권제인 기자