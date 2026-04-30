[헤럴드경제=김성훈 기자] 결혼정보업체 등에서 만난 남성 4명에게 수면제를 먹인 뒤 수천만 원을 빼앗은 20대 여성이 검찰에 송치됐다. ‘모텔 연쇄 살인’ 김소영의 사례와 유사해 주목받았지만, 범행 시점 상 모방 범죄는 아니는 것으로 경찰은 보고 있다.

경기 의정부경찰서는 30일 20대 여성 A 씨를 강도상해와 마약류관리법 위반 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.

A 씨는 지난해 12월부터 올해 4월까지 수도권 일대에서 남성 4명에게 수면제를 먹여 재운 뒤 약 4890만원 상당의 금품을 빼앗은 혐의를 받고 있다.

A 씨는 결혼정보업체나 소개팅 앱, 지인 소개로 알게 된 남성들과 한 달가량 동거하며 친분을 쌓고 계좌 비밀번호 등을 알아냈다. 이후 음료에 수면제를 타 피해자들이 먹고 잠들면 피해자들의 지문을 이용해 휴대폰 잠금을 해제한 후, 휴대폰을 이용해 돈을 자신의 계좌로 이체하거나 수백만 원 상당의 물품을 구매한 것으로 조사됐다.

A 씨의 범행은 피해자인 30대 B 씨가 지난 23일 의정부시의 한 주택에서 잠에서 깬 뒤 112에 신고하면서 꼬리가 잡혔다.

경찰은 A 씨와 관련해 서울 양천구, 중랑구, 용산구에서도 비슷한 피해 신고가 접수된 사실을 확인하고 A 씨를 검거했다.

B 씨의 소변에서는 벤조다이아제핀 계열로 추정되는 수면제 성분이 검출됐다. 피해자들은 수면제를 먹게 된 경위를 제대로 기억하지 못하는 것으로 전해졌다.

A 씨는 경찰 조사에서 “공황장애 증상으로 처방받은 수면제를 피해자들이 스스로 먹었다”며 혐의를 부인했으나, 경찰이 집요하게 추궁하자 “생활비가 필요해 범행했다”고 인정한 것으로 알려졌다.

의정부경찰서는 A 씨의 휴대폰 등에 대한 디지털 포렌식을 통해 추가 피해자와 공범이 있는지 등을 확인하고 있다.

이번 사건은 ‘모텔 연쇄 살인 사건’ 김소영(20)과 범행 수법이 비슷하다는 점이 지적됐다. 김소영은 지난해 12월부터 올해 2월까지 모텔 등에서 남성들에게 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 4명에게 상해를 입힌 혐의로 기소돼 재판 중이다. A 씨가 피해자들에게 먹인 수면제 성분은 김소영 사건에서 사용된 약물과 같은 계열인 것으로 파악됐다.

경찰은 A 씨가 김소영의 범행 수법이 알려지기 전부터 피해자들을 만난 정황 등을 토대로 모방 범행 가능성은 작다고 보고 있다.