[헤럴드경제=채상우 기자] 경북의 한 초등학교에서 담임교사가 2학년 여학생들을 상대로 부적절한 신체 접촉을 했다는 의혹이 제기됐다.

29일 KBS 보도에 따르면 30대 교사 A씨는 올해 학기 초부터 수업 시간 중 여학생들을 상대로 이 같은 행위를 했다는 의혹을 받고 있다.

피해를 보았다고 주장하는 학생은 1명이 아닌 것으로 전해졌다. 학부모 B씨는 “아이가 ‘선생님이 자꾸 몸을 만진다’고 해 어느 정도인지 물었더니, 안고 손을 잡거나 옷 위로 배를 만졌다고 말했다”고 주장했다.

다른 학부모 C씨는 “다른 학부모들로부터 이야기를 듣고 아이에게 물었더니 ‘선생님이 자주 안고 배를 만졌다’고 했다”고 했다.

학부모 D씨는 “아이 손을 교사의 신체에 닿게 하는 행위도 있었고, 한 번이 아니라 여러 차례 반복됐다고 들었다”고 했다.

피해 학생들에 따르면 해당 행위는 주로 교탁 뒤에서 이뤄졌다. A씨는 수업 시간에 영상을 틀어놓은 뒤 일부 학생을 교탁 뒤로 불러 함께 보게 하는 방식으로 접근한 것으로 전해졌다.

사건 이후 피해 학생들은 불안 증세를 보이는 등 심리적 충격을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 일부는 악몽을 꾸는 등 일상생활에 어려움을 호소해 상담이 진행될 예정이다.

학교 측은 A씨를 직위해제하고 담임을 교체했다. 학교 측은 “매뉴얼에 따라 처리 중”이라고 밝혔으며, A씨는 “경찰 조사 이후 입장을 밝히겠다”고 전했다. 경북경찰청은 지난 16일 학교 측 신고를 접수하고 수사에 착수했다.