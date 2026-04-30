제8회 과기장관회의 미래 전략기술 선정, 집중 지원…글로벌 AI 혁신 거점 재정비 ‘소재 AI 모델’ 독자개발…사람 없이도 24시간 신소개 개발 연구 가능 ‘제조 암묵지’ 보존 사업 본격…공무원 모바일 업무 환경 확대

[헤럴드경제=구본혁·박세정 기자] 정부가 미래 국가전략기술 연구개발(R&D) 투자를 향후 5년간 60조원 이상 확대한다. 이를 통해 2030년 세계 ‘최고’, 2040년 세계 ‘최초’ 기술을 확보한다는 목표다.

반도체, 우주항공, 이차전지 등 신소재 개발 경쟁력을 강화하기 위해 독자적인 AI소재 R&D 플랫폼을 구축한다. 글로벌 AI 거점을 재정비하고 숙련공들의 은퇴와 함께 사라져가는 ‘제조 암묵지’를 보존하기 위한 AI모델도 개발한다.

▶미래 전략 기술 육성…글로벌 AI 거점에 자본·인재 집결= 정부는 30일 정부서울청사에서 제8회 과학기술관계장관회의(이하 ‘과기장관회의’)를 개최하고 이같은 내용을 골자로 한 총 7개 안건을 논의했다.

우선, 정부는 국가 전략기술 R&D 투자를 향후 5년간 60조원 이상 확대해 핵심 사업에 집중 투자한다.

핵심 R&D 사업을 ‘국가전략기술 연구개발사업’으로 선정하고 선정될 경우 특례를 부여한다. R&D 예산 우선 검토, 특허 우선 출원 등 과감한 지원에 나설 계획이다. 특화 연구소, 지역기술혁신허브 등을 지정해 전략기술 육성 거점으로 확대하고 우수 기업 발굴 지원도 확대한다.

성과 창출을 위해 ‘NEXT 얼라이언스를 구축·운영한다. ‘NEXT 얼라이언스’는 분야별 협의체와 프로젝트 지원팀으로 구성된다. 협의체는 산·학·연, 관계부처, 연구관리전문기관 등이 참여한다. 프로젝트 지원팀은 제도개선, 글로벌 협력 및 투자 등을 활성화하고 지원할 계획이다.

이와 함께 글로벌 AI 혁신 거점 구축 전략도 재정비한다. 미국 실리콘밸리에서는 AI 기술·자본·인재를 결집해 AI 기업의 혁신 역량을 강화하고 북미 시장 경쟁력을 확보한다.

중국·일본 상생 거점에서는 현지 규제와 산업 수요에 맞춘 AI 법·제도 대응을 지원해 기업의 시장 진출과 기술 경쟁력 향상을 지원한다. 기존에 7개 해외 IT 지원센터를 KAIN(Korea AI Innovation Network)로 전환, AI 기술·데이터·실증 중심의 전문 거점으로 재정립할 계획이다.

이외에도 지능형 업무관리 플랫폼(온AI)에 모바일 서비스를 적용해 전체 중앙행정기관 대상으로 이용 확산을 추진한다. 온AI 서비스의 이용을 희망한 47개 중앙행정기관 등을 대상으로 6월부터 순차적으로 확대할 계획이다.

숙련공들의 은퇴와 함께 사라져가는 제조 암묵지를 보존하기 위해 ‘제조 암묵지 기반 AI모델 개발’ 사업을 통해 30개 공정별 제조 암묵지 데이터셋 구축 지원도 나설 계획이다.

범부처 ‘마약류 대책 협의회’에 과학기술정보통신부가 참여해 첨단 과학기술 기반 마약 대응 협력체계를 강화한다.

▶AI로 ‘반도체·이차전지·우주항공’ 신소재 개발=이날 회의에선 ‘AI소재 R&D 플랫폼 구축 전략’이 심의·의결됐다.

AI 모델이 소재를 설계하고, 연구 로봇이 24시간 실험·검증하는 자율실험 인프라 구축이 본격 추진된다. 사람 개입 없이도 365일 24시간 지속적인 신소재 개발 연구가 가능해질 전망이다.

우선 신소재 설계의 정확도를 높이고 개발기간을 획기적으로 단축하기 위한 ‘소재 AI 모델’의 독자 개발을 지원한다. 소재 AI모델-자율실험-데이터플랫폼을 하나로 연결하는 ‘AI소재 연구동료’를 통해 연구자가 소재 설계부터 검증까지의 전 R&D 과정을 주도할 수 있도록 할 계획이다.

소재 합성부터 시작품 제조까지 24시간 자동화로 실험‧검증하는 주요 전략분야별 ‘AI소재 전용 자율실험센터’ 구축에도 나선다. 자율실험센터는 로봇과 AI가 결합, 소재의 설계-합성-분석-평가 전 과정을 스스로 수행하는 실험실로, 연구자의 개입을 최소화함으로써 고품질의 표준화된 실험데이터를 안정적으로 생성할 수 있다.

또 국가 차원 소재연구데이터를 통합 관리하고, AI 기반 소재 인프라를 전담 운영하는 ‘국가소재연구데이터통합플랫폼’을 구축할 계획이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “정부의 AI 투자 및 지원을 국민들께 성과로 보여드려야 할 시점”이라며 조만간 각 부처 AX 추진현황과 향후 계획들을 집중 점검하겠다”고 예고했다.