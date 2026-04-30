여름 국내 개봉 나홍진 ‘호프’ 첫 스틸 공개 황정민·조인성·정호연 등 호포항 사람들

[헤럴드경제=손미정 기자] 내달 열리는 27회 칸영화제 경쟁 부문에 초청된 나홍진 감독의 새 영화 ‘호프(HOPE)’ 속 호포항 사람들의 모습이 처음으로 공개됐다.

영화 ‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 ‘범석’(황정민 분)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 높은 몰입감과 특유의 미장센으로 관객과 평단의 주목을 받고 있는 나홍진 감독이 곡성(2016) 이후 10년 만에 내놓은 신작이다.

영화는 미국의 영화 배급사 NEON(네온)을 통해 북미 개봉도 확정 지은 상태다.

30일 공개된 스틸에서는 나홍진 감독의 감각이 묻어나는 미장센과 스타일이 엿보인다. 스틸에는 어두운 공간 속, 어떤 존재의 시선에 포착된 뿌연 유리창 밖 ‘범석’, 깊은 숲에서 총을 겨누고 있는 ‘성기’(조인성 분), 그리고 파괴된 마을에서 총을 든 ‘성애’(정호연 분)의 긴박한 순간들이 담겼다.

‘믿기 어려운 현실’을 마주한 각 인물들의 생생한 모습도 눈길을 끈다. 부서진 담벼락에 몸을 피한 채 총을 든 출장소장 ‘범석’과 비상 전화를 걸고 있는 마을 청년 ‘성기’, 출동한 경찰차에서 놀란 표정으로 무언가를 보는 ‘성애’의 모습은 마을을 지키기 위해 사투를 벌이는 호포항 사람들로 변신한 황정민, 조인성, 정호연의 새로운 얼굴로 시선을 사로잡는다.

영화 ‘호프’는 5월 칸영화제 월드 프리미어를 통해 첫 공개되며, 올 여름 극장에서 관객을 만날 예정이다.