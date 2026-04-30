브랜드 신뢰·애착·재구매 의도 등 평가

[헤럴드경제=권제인 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 소비자 조사에서 전기차 부문 1위에 선정되며 4년 연속 수상했다고 30일 밝혔다.

한국소비자포럼이 주관하는 브랜드 고객충성도 대상은 미국의 10대 조사∙컨설팅 기관 브랜드키와 공동 개발한 고객충성도 평가지수를 기반으로 소비자의 브랜드 충성도를 측정하는 권위 있는 어워드다.

해당 조사는 지난 3월 9일부터 22일까지 온라인 및 일대일 전화 설문 방식으로 진행됐으며, 전체 약 39만여 명 중 최근 1년 이내 해당 전기차 브랜드 경험이 있는 1000여 명의 응답자를 기준으로 분석됐다. 평가는 ▷브랜드 신뢰 ▷애착 ▷재구매 의도 ▷타인 추천 의도 ▷브랜드 전환 의도 총 5가지 항목으로 구성됐으며, 소비자의 감정적·태도적 충성도를 종합적으로 측정했다.

그 결과 폴스타는 종합 29.52점(35점 만점)을 획득하며 2026 브랜드 고객충성도 대상 전기차 부문 1위에 올랐으며 4년 연속 수상을 이어갔다.

폴스타코리아는 이번 수상을 기념해 고객 성원에 보답하고자 다양한 이벤트를 진행한다. 폴스타 2 또는 폴스타 4를 보유한 기존 고객 중 마케팅 수신에 동의한 모든 고객에게 파인스테이 큐레이션 플랫폼 ‘스테이폴리오’의 숙박 할인권을 제공한다.

이와 함께 ‘폴스타와 함께한 특별한 순간’을 주제로 고객 사연 응모 이벤트도 함께 운영한다. 가장 인상 깊은 사연을 보낸 4명의 고객에게는 스테이폴리오 50만 원 숙박권을, 40명의 고객에게 1만 원 커피 바우처를 증정한다. 접수는 5월 24일까지이며, 당첨자는 5월 29일 개별적으로 발표할 계획이다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “폴스타가 브랜드 고객충성도 대상 전기차 부문에서 4년 연속 1위에 선정된 것은 제품을 넘어 브랜드가 지향하는 가치와 고객 경험에 소비자들이 지속해서 공감해주고 있다는 뜻깊은 결과”라며 “앞으로도 폴스타는 구매 이후 경험까지 세심하게 설계해 폴스타를 소유하는 모든 순간이 고객의 신뢰와 만족으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.