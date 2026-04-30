[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 권오중이 희귀병을 앓고 있는 아들이 과거 학교폭력을 당했다고 고백하며 눈물을 흘렸다.

지난 29일 방송된 KBS1 ‘황신혜의 같이 삽시다’에는 권오중이 게스트로 출연했따.

이날 방송에서 권오중은 “아들이 친구들과 노는 걸 좋아했는데, 아이러니하게 늘 혼자였다”며 “자기랑 대화가 안되니까 왕따가 될 수밖에 없는 거다. 일부러 그런 게 아니다”라고 말문을 열었다.

그는 이어 “그런데 아들이 중학교에 갔는데 학교에 안가겠다고 누가 배를 때렸다고 하더라”라며 “또 그런 말을 하길래 그 친구를 학교에 만나러 갔는데 ‘제가 얼마나 혁준이 잘 놀아주는 데요’라고 하더라. 그래서 그 친구에게 미안하다고 하고 아들을 야단쳤다”라고 회상했다.

하지만 이후 학교에서 아들이 다쳐 병원에 가야한다는 연락을 받았다.

권오중은 “우리 아들이 목을 다쳤다고 응급실 가야한다고 하더라. 아들을 데리고 병원에 가서 목을 몇바늘 꿰맸다”며 “알고 보니 우리 애가 1년 간 5명에게 괴롭힘을 당했더라. 화장실 같이 가면서 친한 척 하다가 몽둥이로 때리고, 배를 때리고, 바닥을 기라고 했다더라”라고 밝혔다.

그러면서 “학폭 주범은 전학을 갔는데, 다른 가해자 4명은 반만 바뀌었다”며 “그 아이들이 ‘(권오중 아들) 옆에 가지 마. 경찰에 신고당한다’고 괴롭히고 왕따를 시키더라. 반만 다르지 애들이 안 달라진다. 정말 잔인하다. 어쨌든 중학교 졸업시키고 고등학교 가서야 마음이 놓였다”고 털어놨다.

권오중은 “저 보다도 아들이 힘들었다”며 “학교 폭력은 아이뿐만 아니라 부모를 다 죽인다. 너무 힘들다. 고통의 시간에 갇히게 된다”고 눈물을 흘렸다.

권오중은 이날 미술에 흥미가 있던 아들이 그린 작품이 최근 뜨거운 반응을 얻어 판매로 이어지고 해외 전시 초청까지 받게 됐다는 소식도 전했다.

한편, 권오중은 1996년 비연예인과 결혼해 이듬해 아들을 품에 안았다. 권오중의 아들은 전세계 15명만 겪는 희귀병 발달장애를 앓고 있는 것으로 알려졌다.