가상자산 지갑·인증 체계부터 적용

[헤럴드경제=유동현 기자] 빗썸이 양자컴퓨터 등 미래 기술을 이용한 보안 위협으로부터 고객 자산을 보호하기 위해 양자내성암호(PQC) 보안 체계를 고도화한다.

빗썸은 지난 2월 보안 전문 기업 아톤과 체결한 기술 협력을 토대로 인프라 전반에 PQC 보안 솔루션을 도입하기 위해 논의를 진행하고 있다고 30일 밝혔다. 가상자산 지갑 관리와 본인 인증 시스템 전반에 양자 보안 기술을 적용하는 내용을 골자로 한다.

양자내성암호(PQC)는 연산 능력이 비약적으로 높은 양자컴퓨터로도 풀 수 없는 복잡한 알고리즘 기반의 차세대 암호 체계다. 양자컴퓨팅 기술이 발전하며 기존 암호화 방식이 무력화될 수 있다는 우려가 나오면서 빗썸은 업계 최초로 해당 기술 도입을 결정했다.

자산 관리의 핵심인 ‘개인키’를 보호하기 위해 서비스 입력부터 인증, 전송, 저장 등 보안 전 과정에 양자내성암호 기반의 보호 체계를 구축하는 데 집중할 계획이다. 아톤이 보유한 사용자·기기 인증 및 종단간 암호화 솔루션 등을 빗썸 플랫폼 특성에 맞게 적용한다.

양자컴퓨터를 악용한 해킹이나 침해사고 등 발생할 가능한 비정상 거래 패턴을 잡아내도록 실시간 모니터링 시스템도 강화하고 있다.

빗썸 관계자는 “가상자산 해킹에 대한 막연한 불안감을 해소하고, 미래 기술 환경 변화 속에서도 고객 자산을 안전하게 지키는 것이 최우선 과제”라며 “국내 최고 수준의 보안 표준을 확립해 가장 안심하고 거래할 수 있는 플랫폼이 되겠다”고 밝혔다.