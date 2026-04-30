- 충남도, 제 1회 섬비엔날레 추진상황보고회 개최…단순한 문화 행사를 넘어 섬의 가치와 가능성 재조명

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남의 수려하고 아름다운 섬들의 축제 ‘섬비엔날레’를 통해 해양·관광·문화예술이 결합한 새로운 성장 기반으로 발전해야 한다는 공감대가 형성됐다.

충남도는 30일 도청에서 ‘2027 제1회 섬비엔날레 추진상황보고회’를 보령시 및 섬비엔날레조직위원회(이하 조직위)가 참석한 가운데 개최했다.

도는 섬비엔날레의 성공적인 개최를 위해 도와 보령시·조직위 관계자가 한자리에 모여 현황을 공유하고 연계 사업 및 협력 방안을 발굴·논의하고자 이번 회의를 마련했다.

홍종완 행정부지사와 도 실·국·사업소장, 보령시 부시장, 조직위 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데, 이번 회의는 섬비엔날레 추진 상황 보고, 실·국별 연계 사업 보고, 보령시 연계 사업 보고, 종합 토론 등의 순으로 진행했다.

이날 보고회에서는 섬비엔날레 전시 기획 방향과 공간 조성 계획, 주요 프로그램 구성, 방문객 수용 대책 등 전반적인 추진 현황을 점검했으며, 각 실·국이 발굴한 66개 연계 사업과 현재 추진 중인 정책·사업 간 협력 방안 등을 논의했다.

특히 참석자들은 섬비엔날레가 단순한 문화 행사를 넘어 섬의 가치와 가능성을 재조명하고 해양·관광·문화예술이 결합한 새로운 성장 기반으로 발전해야 한다는 공감대를 형성했다.

이와 함께 섬비엔날레를 통해 충남 섬을 세계와 연결하고 국제적인 문화 교류의 장으로 확장해야 한다는 데에도 의견을 같이했다.

또 참석자들은 행사 준비 기간이 제한적인 만큼 실행력을 높이는 방향으로의 전환이 필요하다는 의견을 모으고 도 각 부서·보령시·조직위 간 긴밀한 협력 체계 구축을 다짐했다.

아울러 해상 접근성과 현장 운영 특성을 고려해 교통, 안전, 환경 관리 등 전 분야에서 철저한 사전 준비가 필요하다는 점도 강조했다.

조직위는 이날 회의 내용을 바탕으로 행사의 완성도를 높이고 연계 사업을 지속 발굴·확대해 섬비엔날레가 도민이 체감하고 지역 발전으로 이어지는 계기가 될 수 있도록 내실 있게 추진할 방침이다.

홍종완 부지사는 “섬은 더 이상 단절된 공간이 아니라 자연과 예술, 관광이 어우러진 새로운 가능성의 공간”이라며 “이번 행사를 통해 충남 섬과 바다를 세계에 알리고 충남 섬이 국제적인 문화예술 교류의 거점으로 도약할 수 있도록 철저히 준비해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 2027 제1회 섬비엔날레는 오는 2027년 4월 3일~5월 30일까지 2달간 보령시 원산도·고대도 일원에서 개최할 예정이며, 27만 명의 관람객 유치를 목표로 하고 있다.