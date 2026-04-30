MS·알파벳·메타·아마존 모두 매출·이익 기대치 상회 클라우드·광고 성장 확인…투자 부담이 변수로 부상

[헤럴드경제=송하준 기자] 미국 주요 빅테크 기업들이 1분기 실적에서 나란히 시장 기대치를 웃도는 ‘어닝 서프라이즈’를 기록하며 인공지능(AI) 투자 효과를 입증했다. 다만 대규모 인프라 투자 부담이 부각되면서 주가 반응은 기업별로 엇갈렸다.

29일(현지시간) 장 마감 이후 발표된 각사 실적에 따르면 마이크로소프트(MS), 알파벳(구글), 메타, 아마존 등 주요 기술 기업 4곳은 모두 매출과 주당순이익(EPS)에서 시장 전망을 상회했다.

알파벳은 1분기 매출이 약 1100억달러로 전년 동기 대비 22% 증가했다. 시장 예상치 1072억달러를 웃돈 수준이다. 순이익은 626억달러로 81% 급증했고 EPS는 5.11달러로 시장 컨센서스 2.63달러를 크게 상회했다.

클라우드 사업이 성장을 이끌었다. 구글 클라우드 매출은 200억달러로 전년 대비 63% 증가해 처음으로 200억달러를 돌파했다. 데이터센터용 컴퓨팅 수요 확대가 반영된 결과다. 알파벳은 2026년 자본지출(CapEx) 전망치를 기존 1750억~1850억달러에서 1800억~1900억달러로 상향 조정하며 투자 확대 기조를 유지했다.

아마존도 시장 기대를 웃도는 실적을 냈다. 1분기 매출은 1815억달러로 전년 대비 16.6% 증가해 예상치 1773억달러를 상회했다. EPS는 2.78달러로 전망치 1.64달러를 크게 웃돌았다.

실적 성장은 클라우드 사업인 아마존웹서비스(AWS)가 이끌었다. AWS 매출은 376억달러로 전년 대비 28% 증가해 15분기 만에 가장 높은 성장률을 기록했다. 회사는 자체 AI 반도체 사업 매출이 연간 200억달러를 넘어섰고 세 자릿수 성장률을 이어가고 있다고 밝혔다. 아마존은 올해 capex 규모가 2000억달러에 이를 것으로 보고 있다. 지난해 1381억달러 규모에서 크게 증가한 수치다.

마이크로소프트는 매출 828억9000만달러로 전년 대비 18% 증가했다. 시장 예상치 813억9000만달러를 웃돈 수치다. EPS는 4.27달러로 컨센서스인 4.06달러를 상회했다.

클라우드 부문인 애저(Azure)는 40% 성장하며 AI 수요 확대를 반영했다. 대규모 투자에도 불구하고 클라우드와 소프트웨어 사업을 기반으로 수익성을 유지했다는 평가가 나온다.

메타 플랫폼도 매출 563억달러로 시장 예상치 554억달러를 웃돌았다. 광고 사업이 견조한 흐름을 이어가는 가운데 가족 앱군 일간활성이용자 수(DAP)는 35억6000만명으로 전년 대비 4% 증가했다.

다만 메타는 올해 capex 전망치를 1250억~1450억달러로 상향 조정했다. 기존 전망치 1150억~1350억달러보다 확대된 수준이다. 데이터센터 확대와 반도체 비용 상승이 반영된 결과다.

시장에서는 이번 실적을 두고 빅테크 기업들의 AI 투자가 본격적으로 매출과 이익으로 이어지기 시작했다는 평가가 나온다. 다만 데이터센터 등 인프라 투자 확대에 따른 비용 증가가 이어지면서 수익성과 주가에 미칠 영향은 기업별로 엇갈릴 수 있다는 분석도 제기된다.

실제 주가 흐름에서도 이러한 분위기가 확인된다. 알파벳은 정규장에서 0.05% 상승한 데 이어 시간외 거래에서 6.60% 오르고 있다. 아마존은 정규장에서 1.29% 상승했고 시간외 거래에서도 4.28% 상승했다.

반면 마이크로소프트는 정규장에서 1.12% 하락한 데 이어 시간외 거래에서도 0.02% 하락했다. 메타는 정규장에서 0.33% 하락한 데 이어 시간외 거래에서 5.98% 급락했다.