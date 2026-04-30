[헤럴드경제=정목희 기자] 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타는 1분기 매출이 전년 동기 대비 33% 증가한 563억1000만달러를 기록했다고 29일(현지시간) 공시했다.
이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치인 554억5000만달러를 웃도는 수준이다.
조정 주당순이익(EPS) 역시 10.44달러로, 시장 전망치 6.79달러를 1.5배 이상 상회하며 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 냈다.
mokiya@heraldcorp.com
입력 2026-04-30 07:05:36
[헤럴드경제=정목희 기자] 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타는 1분기 매출이 전년 동기 대비 33% 증가한 563억1000만달러를 기록했다고 29일(현지시간) 공시했다.
이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치인 554억5000만달러를 웃도는 수준이다.
조정 주당순이익(EPS) 역시 10.44달러로, 시장 전망치 6.79달러를 1.5배 이상 상회하며 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 냈다.
美국방부 “이란전쟁에 37조원 소비…주로 탄약비용”
[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 지난 2월 28일 시작한 이란과의 전쟁에 투입한 비용이 현재까지 250억 달러(약 37조원)에 달하는 것으로 나타났다. 제이 허스트 미 국방부(전쟁부) 회계감사관(차관)은 29일(현지시간) 미 연방 하원 군사위원회 청문회에서 이같이 밝혔다. 허스트 감사관은 “지출의 대부분은 탄약 비용”이라며 “일부는
“240만원 아이패드가 83만원?” 쿠팡 ‘헐값 대란’ 터졌다
[헤럴드경제=김보영 기자] 쿠팡에서 240만원 상당의 애플 ‘아이패드’ 신형 모델이 80만원대에 노출되는 일이 벌어졌다. 단시간에 200여 대가 팔려나가면서, 실제로 제품을 수령했다는 후기도 이어지고 있다. 28일 업계에 따르면 전날 오후 1시쯤 쿠팡에서 ‘아이패드 프로 13인치 M5 256GB 와이파이+셀룰러 모델’이 83만원에 등록됐다. 이 제품은 지난해 10월 출시된 최신 모델로, 공식 가격은 239만9000원이다. 역대 아이패드 중 최고 수준의 성능을 자랑하는 플래그십 모델이 정가의 3분의 1 수준에 풀린 것이다. 해당 소식은 핫딜 카페 등에 빠르게 공유되면서 약 10분 만에 200여 대가 팔려나간 것으로 전해졌다. 이후 가격이 수정되면서 상품은 ‘품절’로 전환됐다. 현재는 제품 가격이 223만원으로 조정된 상태다. 업계에선 이번 가격 변동이 쿠팡의 최저가 매칭 시스템으로 인한 것으로 보고 있다. 쿠팡은 경쟁 온라인몰이 가격을 낮추면 자동으로 가격을 낮추는 ‘저가 매칭 정책’
“기안84도 당했다” ‘월 400억원’ 떼돈 벌더니 순식간에 ‘증발’…왜?
[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 최대 불법 웹툰 공유사이트인 ‘뉴토끼’가 27일 정오께 갑작스레 사이트 폐쇄를 선언했다. 기안84 등 인기 웹툰 작가 지적재산권(IP)을 불법으로 노출하는 방법으로 ‘월 400억원’ 부당이득을 챙긴 뉴토끼가 폐쇄됨에 따라 국내 웹툰 업계도 안도감을 나타내고 있다. 다만, 불법 웹툰 공유사이트가 활동 중단과 재개를 반복해 왔던 터라 긴장을 늦추지 않는 모양새다. 업계에 따르면 이날 뉴토끼는 불법 사이트를 통해 “서비스를 종료한다”고 밝혔다. 이어 ▷데이터 파기 ▷사칭 사이트 주의 ▷금일 자정까지 안내 및 폐쇄 등을 공지했다. 뉴토끼는 “서비스 이용 과정에서 생성된 모든 데이터는 일괄 삭제된다”며 “유사한 이름을 사용하는 모든 사이트는 본 서비스와 무관한 사칭 사이트”라고 했다. 그동안 불법 웹툰 공유사이트는 웹툰 산업 성장을 방해하는 대표적인 걸림돌로 작용했다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 ‘2025 웹툰 산업 실태 조사’에 따르면 2022년 1조8290억
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는