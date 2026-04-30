[헤럴드경제=정목희 기자] 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타는 1분기 매출이 전년 동기 대비 33% 증가한 563억1000만달러를 기록했다고 29일(현지시간) 공시했다.

이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치인 554억5000만달러를 웃도는 수준이다.

조정 주당순이익(EPS) 역시 10.44달러로, 시장 전망치 6.79달러를 1.5배 이상 상회하며 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 냈다.