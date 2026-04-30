메타 로고 [로이터]
메타 로고 [로이터]

[헤럴드경제=정목희 기자] 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타는 1분기 매출이 전년 동기 대비 33% 증가한 563억1000만달러를 기록했다고 29일(현지시간) 공시했다.

이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치인 554억5000만달러를 웃도는 수준이다.

조정 주당순이익(EPS) 역시 10.44달러로, 시장 전망치 6.79달러를 1.5배 이상 상회하며 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 냈다.


mokiya@heraldcorp.com