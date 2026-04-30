면목7동 ‘4월 클린데이 대청소’ 등 생활밀착형 자원봉사 확대 중랑구 자원봉사 참여 25년 대비 50% 증가 속 환경 개선·공동체 활동 활성화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 주민이 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 생활밀착형 자원봉사 프로그램을 운영하며 지역사회 참여를 확대하고 있다.

29일 아침 면목7동에서는 ‘골목대장 봉사단’이 참여하는 ‘4월 클린데이 대청소’가 진행됐다. 이날 행사는 오전 7시 30분부터 한 시간 동안 주민센터를 중심으로 인근 골목과 이면도로에서 이뤄졌으며, 통·반장 등 지역 주민들이 참여해 빗물받이 청소와 생활환경 정비 활동을 펼쳤다. 이날 청소에 참여한 김부자 통회장은 “짧은 시간이지만 의미 있는 활동에 참여할 수 있어 보람을 느낀다”며 “이웃과 함께하는 시간이 즐겁다”고 말했다.

참여자들은 권역별로 나뉘어 약 700~750m 구간의 골목길을 맡아 정비를 진행했다. 각 구간의 빗물받이와 도로 주변을 집중적으로 정리, 일상 속 불편 요소를 해소하고 쾌적한 생활환경을 만드는 데 힘을 보탰다.

이 같은 ‘클린데이’ 활동은 중랑구의 대표적인 생활밀착형 자원봉사 프로그램으로, 아침 시간을 활용해 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 운영되고 있다. 2018년부터 약 3만 명이 참여했으며, 학생, 주민, 직장인 등 다양한 주민이 함께하고 있다.

자원봉사 참여도 꾸준히 증가하는 추세다. 2025년 3월 3203명이었던 참여 인원은 2026년 3월 기준 4814명으로 늘었다. 우수 자원봉사자 1284명에게 인증서가 발급됐으며, 자원봉사 캠프 활동가도 303명 규모로 운영되고 있다. 또 ‘2026 자원봉사DAY’에는 약 800명이 참여했다.

구는 이와 함께 ‘내곁에 자원봉사’, ‘우리마을 함께 잇기(학교 동아리 연계)’, ‘농‧어촌 일손돕기’, ‘자원봉사야 놀자’ 등 다양한 프로그램을 운영하며 참여 기반을 넓히고 있다.

아울러 ‘찾아가는 활동처 컨설팅’ 등 교육 프로그램을 통해 자원봉사 활동을 지원, 공공시설 이용 안내 등 참여자 편의를 위한 지원도 병행하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “자원봉사는 일상 속에서 실천할 수 있는 작은 참여에서 시작된다”며 “앞으로도 구민 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 자원봉사 환경을 확대해 나가겠다”고 말했다.