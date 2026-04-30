가정의 달 맞이 마포사랑상품권 5% 할인된 금액으로 구매 가능 서울페이플러스 모바일 앱에서 구매 가능, 개인당 월 50만 원 한도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 5월 가정의 달을 맞아 구민의 생활비 부담을 덜고 지역경제 활성화를 위해 100억 원 규모의 ‘마포사랑상품권’을 발행한다.

어린이날과 어버이날 등 지출이 늘어나는 시기에 맞춰 발행되는 이번 상품권은 5% 할인된 금액으로 구매할 수 있어, 가계 부담 완화와 소상공인 매출 증대에 기여할 것으로 기대된다.

발행은 오는 5월 4일 오전 11시부터 ‘서울페이+’ 앱을 통해 모바일 형태로 진행된다.

상품권은 계좌이체와 체크카드, 신용카드 등 다양한 방식으로 구매할 수 있으며, 개인별 구매 한도는 월 50만 원, 보유 한도는 150만 원이다.

사용처는 마포구 내 서울페이 가맹점으로, 음식점과 카페, 전통시장 등 생활 밀착 업종에서 이용할 수 있다. 가맹점 정보는 ‘서울페이+’ 앱 내 가맹점 찾기 기능을 통해 확인 가능하다. 다만, 대형마트와 유흥업소 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다.

이용 편의를 높이기 위한 환불 기준도 마련됐다.

상품권은 액면가의 60% 이상 사용 시 잔액 환불이 가능하며, 할인 보전금을 제외한 실제 구매금액 기준으로 환불된다. 또한 전액 미사용 시에는 구매 취소도 가능하다. 다만, 신용카드로 구매한 경우에는 선물하기 및 환불이 제한되므로 이용 시 주의가 필요하다.

구는 9월 추석 명절에도 약 100억 원 규모의 상품권을 추가 발행할 계획이다. 이를 통해 시기별 소비를 유도하고 지역 상권에 활력을 더한다는 방침이다.

마포구 관계자는 “가정의 달을 맞아 가족을 위한 지출이 많은 시기인 만큼, 이번 상품권이 장보기나 외식 등 일상 속 소비에 도움이 되었으면 한다”며 “모두가 따뜻하고 행복한 가정의 달을 보내시길 바란다”고 말했다.