미국 텍사스 이어 베트남 푸토성 산단 조성 본격화 단순 유통 넘어 ‘생산·물류·금융’ 통합 거점 구축 글로벌 공급망 재편 속 한국 기업 ‘해외 진출 전초기지’

[헤럴드경제=최은지 기자] 산업자재 유통 전문기업 아이마켓코리아가 미국 텍사스에 이어 베트남에도 대규모 산업단지 조성에 나서며 글로벌 산업 인프라 개발 기업으로의 변신에 속도를 내고 있다.

단순한 사업 영토 확장을 넘어, 글로벌 공급망 재편 국면에서 한국 제조기업들의 해외 진출을 돕는 ‘토탈 솔루션 플랫폼’을 구축하겠다는 전략적 포석으로 풀이된다.

29일 관련 업계에 따르면 아이마켓코리아는 최근 한-베트남 경제사절단 참여를 계기로 베트남 푸토성 인민위원회 및 베트남 투자개발은행(BIDV)과 산업단지 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 행보는 미국 텍사스 테일러시에서 추진 중인 ‘그래디언트 테크놀로지 파크’의 성공 모델을 동남아시아 핵심 생산 거점인 베트남에 전격 이식하겠다는 의지로 읽힌다.

아이마켓코리아는 이미 미국 텍사스에서 약 26만평 규모의 첨단 산업단지를 조성하며 오스틴 지역 진출을 희망하는 반도체, 전기차, 이차전지 등 첨단 산업 기업을 지원하는 플랫폼 경쟁력을 입증한 바 있다.

삼성전자의 테일러 반도체 공장 인근이라는 전략적 입지를 선점해 국내 협력사들의 물류 및 제조 거점을 마련해준 경험이 이번 베트남 프로젝트의 강력한 자산이 됐다. 미국에서 다진 ‘한국형 산업단지’ 개발 역량이 베트남이라는 새로운 시장에서 신뢰의 마중물이 된 셈이다.

미국 현지 사업도 순항 중이다. 아이마켓코리아는 전체 26만평 규모 중 1단계로 약 9만평 부지를 개발 중이며, 2026년 말까지 물류센터와 임대형 오피스 빌딩을 준공할 계획이다. 이어 2단계(2029년), 3단계(2031년) 완공을 목표로 단계적 확장을 추진한다.

단순한 부지 제공에 그치지 않고 구매부터 글로벌 포워딩, 창고 운영, 현지 물류까지 아우르는 ‘원스톱(One-Stop) 서비스’를 결합한 것이 특징이다. 현지 지자체도 협력의 의미를 담아 단지 정문 앞에 ‘그래디언트 스트리트(Gradiant St)’라는 도로명을 부여하는 등 전폭적인 지원에 나서고 있다.

베트남 내 수많은 지역 중 푸토성을 낙점한 것은 치밀한 전략적 계산의 결과다. 푸토성은 하노이 노이바이 국제공항과 인접한 물류 요충지로, 최근 글로벌 제조사들의 생산 기지가 집결하며 베트남 북부의 핵심 공업 지대로 급부상하고 있다. 특히 2025년 지역내총생산(GRDP) 성장률 10.52%를 기록하며 베트남 내 성장률 4위를 차지할 만큼 경제 활력이 뛰어난 곳이다.

아이마켓코리아는 이곳에 단순 부지 제공을 넘어 ‘내륙 컨테이너 기지(ICD)’를 함께 구축한다는 점이 주목된다. ICD는 내륙에서 통관과 화물 처리가 가능한 물류 거점으로, 산업단지와 연계될 경우 입주 기업들의 수출입 효율을 극대화할 수 있다. 생산(산업단지)과 물류(ICD)를 결합해 입주 기업의 리드타임을 단축하고 비용을 절감해 주는 ‘물류 특화형 산단’ 모델을 제시한 것이다.

이번 글로벌 진출의 본질은 사업 구조 고도화에 있다. 기존 주력 사업인 산업자재 유통(MRO)을 통해 확보한 방대한 공급망 데이터를 기반으로, 이제는 기업이 해외 진출 시 가장 먼저 필요로 하는 부지 확보와 금융 지원까지 책임지는 단계로 진입했다. 베트남 최대 국영 상업은행인 BIDV와의 협력은 이러한 전략의 방점이다.

모기업인 그래디언트의 사업 재편 의지도 뚜렷하다. 그래디언트는 2022년 인터파크의 이커머스 사업 부문을 물적분할한 후 사명을 변경해 탄생한 기업으로, 현재 아이마켓코리아를 주력 계열사로 두고 있다. 과거 인터파크 시절부터 쌓아온 IT 기술력과 플랫폼 운영 노하우를 바탕으로 B2B 산업자재 유통, 산업단지 개발, 바이오 헬스케어 등 미래 성장 동력 확보에 주력하고 있다.

그래디언트는 2025년 연결 기준 매출 약 3조2000억원(잠정)을 기록하며 견조한 실적을 이어가고 있다. 주력 계열사인 아이마켓코리아가 2025년 기준 약 3조544억원의 매출을 올리며 전체 실적의 중추적인 역할을 담당하고 있다.