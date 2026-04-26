[헤럴드경제=김성훈 기자] 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬장에서 총성이 들려 트럼프 대통령이 급히 피신하는 사건이 벌어졌다. 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령은 부상 없이 무사한 것으로 전해졌다.

백악관출입기자협회(WHCA)는 이날 저녁 8시 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 기자단 만찬을 열었다. 이 행사는 100년 넘게 이어지며 매년 대통령과 언론 간 소통 창구 역할을 해온 유서 깊은 행사로, 트럼프 대통령이 참석한 것은 이번이 처음이다. 언론과 대립각을 세웠던 그가 참석한다는 점에서 주목을 받았다.

그런데 트럼프 대통령 입장 후 국가 연주 의식이 끝나고 모두 식사하고 있던 오후 8시 30분께 총격으로 추정되는 소리가 몇 차례 울려퍼졌다.

곧바로 비밀경호국(SS) 요원들이 무대 위로 뛰어올랐고, “총격 발생”이라고 외쳤다.

무대 위에 마련된 헤드테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령과 배우자 멜라니아 여사, JD 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 숨긴 뒤 행사장 뒤로 피신했다. 트럼프 대통령과 밴스 부통령은 모두 부상 없이 안전한 것으로 전해졌다.

총격이 정확히 어디서 발생했는지는 아직 파악되지 않았다.

비밀경호국은 총격 용의자를 체포해 구금 중이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 오후 9시 20분께 SNS인 트루스소셜을 통해 “비밀경호국과 법 집행기관이 훌륭하게 임무를 수행했다. 그들은 신속하고 용감하게 대응했다”라며 “총격범은 체포됐다”고 밝혔다.

이어 “DC의 파란만장한 밤”이라며 “나는 ‘행사를 계속 진행하자’고 제안했으나, 법 집행기관의 결정에 따를 것”이라고 말했다.

백악관 출입기자단 측은 행사가 재개될 예정이라고 공지했다. 다만 트럼프 대통령의 행사 재참석 여부는 확정되지 않았다.