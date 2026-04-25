나토 당국자 “조약에 그런 규정 없어”

[헤럴드경제=조용직 기자] 미국이 이란과 전쟁에서 군사 지원을 거부했다는 이유로 스페인을 북대서양조약기구(NATO·나토)에서 방출할지 검토 중이라고 로이터 통신이 23일(현지시간) 보도했다.

도널드 트럼프 미 행정부의 한 당국자에 따르면 미 국방부는 군사 작전에서 지원을 요청한 이른바 ABO(접근·주둔·항행) 권한을 내주지 않았다는 점을 들어 스페인을 포함한 동맹국을 ‘응징’하는 선택지를 논의 중이다.

국방부 내부 이메일에 적시된 선택지는 우선 스페인의 나토 자격 정지, 영국의 포클랜드섬 영유권에 대한 미국 입장 재검토 등이 포함됐다.

이 같은 움직임은 앞서 트럼프 행정부가 소위 ‘착한 동맹’ ‘나쁜 동맹’을 구분하는 명단을 마련했다는 유럽 및 미 당국자 전언에 이어 나온 것이다.

‘장대한 분노’ 작전을 개시한 트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 유럽 동맹국에 군사 지원을 요청했다가 거부당하자 노골적으로 불만을 드러내 왔다.

트럼프 대통령이 실제로 이런 선택지를 실행에 옮긴다면 ‘비협조적’ 동맹을 상대로 사실상 보복에 나서는 셈이 된다.

앞서 스페인은 지난달 미군 공동기지 사용을 불허한 데 이어 미 군용기의 스페인 영공 통과를 전면 불허했다. 특히 페드로 산체스 스페인 총리는 트럼프 대통령을 상대로 가장 강력하게 반전 목소리를 내온 서방 지도자로 꼽힌다.

키어 스타머 영국 총리 또한 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄를 비판하며 군사 지원을 거부하고 있다.

이와 관련, 나토 당국자는 나토 조약에 회원국 자격 정지에 대한 별도의 규정이 없다는 점을 분명히 밝혔다고 EU 전문매체 유락티브가 24일 보도했다.