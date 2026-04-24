[헤럴드경제 = 김상수 기자] 코스닥이 24일 1200선까지 돌파하며 25년 만에 최고치를 경신했다. 정부가 코스닥 시장 육성 정책을 추진하고, 코스닥 내에서도 반도체 소부장(소재·부품·장비)과 바이오 업종 등이 강세를 보이면서 코드가 신기록을 견인했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스닥은 전장보다 29.53포인트(2.51%) 오른 1203.84에 거래를 마감했다. 이는 2000년 8월 4일 이후 약 25년 8개월 만 최고치다.

코스닥은 미국과 이란 간 전쟁 발발 직전 거래일인 지난 2월 27일 1192.78을 찍고서 이후 하락세를 거듭했다. 1000선까지 내주기도 했다.

이후 코스피가 상승세를 거듭하는 기간에도 코스닥은 상대적으로 약세를 보였다. 하지만 코스닥 내에 소부장주, 바이오주 등을 중심으로 급등세를 보이면서 1200선까지 돌파하게 됐다.

시가총액 상위종목 중에는 알테오젠, 삼천당제약, 에이비엘바이오 등이 강세를 보였다.

특히 지수가 급등한 건 외국인 수급 영향이 컸다는 분석이다. 외국인은 코스닥 시장에서 약 8000억원 순매수하며 상승을 견인했다.

외국인의 코스닥 순매수 상위종목은 SFA반도체, 제주반도체, 휴림로봇, 고영, 오가닉티코스메틱 등이다.

김석환 미래에셋증권 김석환 연구원은 “외국인의 코스피 ‘숏’(short·매도), 코스닥 ‘롱’(long·매수)에 코스닥이 강세를 보였다”고 말했다.