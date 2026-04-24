[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 본교 목인관 70주년 기념홀에서 ‘2026학년도 제2기 신중년사관학교 입학식’을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 입학식은 100세 시대를 맞아 신중년 세대의 인생 2모작 설계를 지원하고 지역사회 발전을 이끌 신중년 지도자를 양성하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 신입생과 재학생 등 총 283명(1학년 155명, 2학년 128명)이 참석했다.

이날 행사는 식전 색소폰 합주 공연을 시작으로 국민의례, 학사보고, 입학 허가선언, 입학생 선서, 총장 환영사, 학장 인사, 축전 소개, 폐회 순으로 진행됐다.

특히 입학생 대표의 선서를 통해 성실한 학업과 책임 있는 학교생활에 대한 의지를 다지는 시간을 가졌다.

경북보건대는 이번 신중년사관학교를 통해 경제·건강·여가·사회공헌 등 다양한 분야를 아우르는 교육과정을 운영한다.

지역사회와 연계한 실천 중심 프로그램을 통해 신중년 세대의 삶의 질 향상과 지역 정주형 인재 양성에도 나설 예정이다.

아울러 인생 2모작 설계를 지원하는 통합형 프로그램으로, 다양한 현장 연계 활동을 통해 실질적인 역량 강화가 이뤄질 예정이다.

경북보건대 이은직 총장은 “신중년사관학교는 단순한 교육을 넘어 새로운 삶을 설계하는 출발점”이라며 “참여자들이 경험과 역량을 바탕으로 지역사회에 기여하는 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.