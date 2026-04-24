[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 중국인 승객이 기내에서 난동을 벌여 경찰이 출동하는 일이 발생했다. 해당 항공편은 1시간 넘게 지연됐다.

22일 로이터통신 등에 따르면 이번 일은 이날 오전 2시께 중국 충칭을 출발해 말레이시아 쿠알라룸푸르로 향할 예정이던 에어아시아 항공편에서 벌어졌다.

문제의 중국인 승객 A씨는 옆자리에 있던 승객이 이륙 전 통화 중인 그에게 “목소리를 낮춰달라”고 요청하자 격분했고 말다툼이 벌어지면서 다른 승객들이 자신의 모습을 촬영했다며 영상 삭제를 요구했다.

승무원이 영어로 상황을 중재하려 하자 A씨는 국제선 항공편에서 영어를 사용하는 것은 부적절하다고 주장하며 강하게 반발했다. A씨는 “나는 중국인인데 왜 중국어로 말하지 않느냐. 내 말을 이해하지 못하면 비행하지 말라. 중국어로 대응도 못 하면서 이게 무슨 국제선이냐”고 따진 것으로 알려졌다.

승무원들이 상황을 진정시키려 했지만 A씨는 지속적으로 언성을 높이며 항공사 측에 배상까지 요구하며 버텼고 장시간 이어진 소란에 기내 승객들도 피로한 기색을 보였다고 외신은 전했다.

결국 공항 보안 요원이 기내에 들어와 중재했고 여성은 항공기에서 내려왔다. 이로 인해 이륙은 약 1시간 40분 지연됐다고 한다.