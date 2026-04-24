[헤럴드경제=박대성 기자] 중흥토건과 우미건설이 전남 여수시 소호동에서 선보이는 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’이 24일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.

여수 소제지구 첫 분양 단지인 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 향후 해당 지역을 이끌 랜드마크 단지로 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가가 책정됐다.

‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 여수시 소호동 828번지 일원 A3블록과 A4블록에 조성되며, 지하 5층~지상 25층 총 21개동, 전용 84·109·135㎡ 총 1679세대 규모로 건립된다.

세부 주택형별로 살펴보면 A3블록 △전용 84㎡ 878세대 △전용 109㎡ 181세대 △전용 135㎡ 36세대이며, A4블록 △전용 84㎡ 584세대로 구성된다. 중소형 중심에 일부 중대형 타입을 포함한 구성으로 수요자 선택의 폭을 넓혔다.

거주지 제한 없이 전국 청약이 가능하며, 여수시 소재 산업단지 종사자의 경우 특별공급이 적용될 예정이다.

중도금 60% 전액 무이자 혜택을 비롯해 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제 등의 금융 혜택으로 수분양자들의 자금 부담을 낮췄다.

‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 바다가 인접해 있어 일부 세대에서는 바다 조망이 가능해 오션뷰 프리미엄을 기대할 수 있다.

쾌적한 주거 환경도 주목된다.

아파트 인근에 자리한 소호동동다리는 소호동 일대 밤바다의 야경을 감상하며 걸을 수 있는 길이 742m, 폭 3.5m 규모의 바다 위 데크형 해안 산책로다.

차별화 설계도 눈길을 끈다. 총 1679세대 규모의 대단지로 조성되는 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 전 세대 남향 위주 배치를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다.

실내 골프연습장과 클라이밍 존을 비롯해 피트니스센터, 작은도서관, 바다 요가존, 게스트하우스, 트렘플린존 등 다양한 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다.

‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 인근에 자리한 소호로와 쌍봉로 등을 통해 학동과 웅천 등 편리한 시내 이동이 가능하며, 22번 지방도와도 인접해 순천 방면으로 빠르게 도달할 수 있어 교통이 편리하다.

여수국가산업단지와 여수공항으로도 빠르게 이동할 수 있으며, KTX 여천역과 여수종합버스터미널 등을 이용하기에도 편리한 입지를 갖췄다.

이와 함께 반경 약 500m 거리에 안심초교가 위치하고 소제지구 내에 초등학교 부지도 예정돼 교육환경도 우수하다.

또 하나로마트, 여수시청, 여수시립쌍봉도서관, CGV, 디오션리조트 워터파크 등 주요 생활·문화시설이 인접해 생활 인프라도 풍부하다.

여수 소제지구는 41만8000㎡ 부지에 약 3084세대, 7000명 이상을 수용할 수 있는 규모로 조성될 계획에 있는 택지개발사업이다.

현재 공동주택용지를 비롯해 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지와 축구장 약 11개 규모의 공원 및 녹지공간 개발이 진행 중으로 향후 주거 환경은 더욱 개선될 전망이다.

분양 일정은 5월 4일과 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약을 진행한다.

모델하우스는 여수시 웅천동 1807-3번지에 위치한다.