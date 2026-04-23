[헤럴드경제=장연주 기자] 페르시아만 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 중미 파나마 운하의 통행량이 급증하면서 통행료가 사상 최고 수준으로 치솟았다. 운송업체들은 긴 대기시간을 피하기 위해 이처럼 폭등한 통행료를 지불하고 있는 것으로 나타났다.

22일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 파나마 운하의 각 수문통과 순서를 배정하는 일일 경매에는 전쟁 이전보다 5배 많은 입찰이 몰리는 상황이다.

이에 따라 파나마 운하에서 가장 일반적으로 사용되는 파나맥스 수문 통과권 가격은 최근 평균 83만7500달러(약 12억4000만원)로 뛰어올랐다.

이는 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되기 전보다 10배 가량 급등한 수치라고 데이터 분석업체 아거스 미디어는 설명했다.

대형 컨테이너선이나 액화석유가스(LPG) 운송업체 등 파나마 운하를 자주 이용하는 선사들은 일반적으로 경매 대신 사전 예약을 통해 평균 경매 가격보다 낮은 비용으로 통과 슬롯을 확보한다.

다만 전체 운하 교통량의 약 30%는 사전 예약이 아닌 일일 경매를 통해 배분된다.

가장 큰 수문 통과권 경매 가격은 최대 400만 달러(약 60억원)까지 올랐다.

운송업체들이 이처럼 폭등한 통행료를 지불하는 것은 긴 대기시간을 피하기 위해서다.

현재 운하 통과를 기다리는 유조선 대기 시간은 평균 4.25일로 6주 만에 최고치를 기록했다.

파나마 운하의 교통량 증가는 호르무즈 해협 봉쇄 후 아시아 지역 중심으로 미국산 에너지에 대한 수요가 급등한 결과다.

파나마 운하는 미국산 에너지의 주요 수출항인 멕시코만에서 아시아를 잇는 최단 항로다.