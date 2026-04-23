실시간 데이터 분석 통해 서비스 연동 ‘긴급차량 우선신호’ 골든타임 대응

[헤럴드경제=김지윤 기자] 인공지능(AI) 데이터 플랫폼 기업 디토닉은 한국산업단지공단 등과 ‘강원후평 스마트그린산단 통합관제센터 구축사업’ 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 거점 산단인 후평일반산업단지를 포함해 거두, 남산, 퇴계 등 춘천 관내 총 11개 산단을 대상으로 진행된다.

디토닉은 노후화된 산단들이 지속 가능한 산단으로 전환할 수 있도록 돕는다. 구체적으로 ▷지능형 CCTV 및 자율순찰로봇 ▷화재감시 및 스마트 제설 시스템 ▷5G 특화망, 자가통신망 등이 플랫폼 위에서 유기적으로 연동·구동되도록 한다.

특히 AI 기반 실시간 데이터 분석을 통해 다양한 서비스가 상호 연계되는 구조를 구현한다. 예를 들어 ‘긴급차량 우선신호’ 시스템을 통해 재난 발생 시 골든타임 확보 등을 할 수 있다.

디토닉은 2023년 이후 정부가 진행한 데이터 허브 보급사업 3건(부산·경남·충북)을 모두 수주했다.

아울러 디토닉은 이번 컨소시엄을 이끌며 아이씨티웨이(ICT), 동림티엔에스(교통) 등 전문 솔루션 기업들과 협력할 예정이다. 각 파트너사의 솔루션이 마치 스마트폰의 애플리케이션처럼 자유롭게 연동·구동되는 에코시스템을 마련한다는 구상이다.

유병길 한국산업단지공단 사업단장은 “정보통신기술(ICT)을 접목해 노후화된 산업단지의 안전과 편의, 교통 등 환경전반을 개선할 것”이라며 “디토닉을 비롯해 전문성을 갖춘 기업들이 춘천시와 함께 후평산단의 개선과 변화를 위한 다양한 아이디어를 실현해줄 것”이라고 기대했다.

가태영 디토닉 D.솔루션사업팀장은 “단순한 시스템 구축을 넘어 AI 서비스들이 마음껏 구동되는 최적의 데이터 토양과 실행환경(OS)을 제공할 것”이라고 말했다.