평당 1139만원 확정 공사비·이주비 LTV 150%

[헤럴드경제=윤성현 기자] DL이앤씨가 서울 강남 재건축의 핵심 사업지인 압구정5구역에 하이엔드 브랜드 ‘아크로(ACRO)’를 앞세운 사업 조건을 공개했다.

DL이앤씨는 23일 압구정5구역 재건축 사업에 ‘아크로 압구정(ACRO Apgujeong)’을 제안하고, 공사비와 금융 조건 등을 확정 방식으로 제시했다고 밝혔다 . 단지명은 압구정의 상징성과 아크로 브랜드 가치를 결합한 네이밍으로, 지하 6층~지상 68층, 8개 동, 총 1397가구 규모로 조성될 예정이다 .

DL이앤씨는 또 “THE BEST or NOTHING”이라는 슬로건을 내걸고, 최고 수준이 아니면 제안하지 않겠다는 방침을 분명히 했다. 단순한 조건 경쟁을 넘어 압구정5구역에 특화된 사업 구조와 상품 설계를 통해 차별화된 기준을 제시하겠다는 구상이다.

이번 제안의 핵심은 사업 안정성을 높인 확정 조건이다. DL이앤씨는 조합 예정 공사비보다 100만원 이상 낮은 평당 1139만원의 공사비를 확정 제안했으며, 물가 인상에 따른 추가 부담이 없도록 설계했다 . 필수사업비 금리는 가산금리 ‘제로(0)’ 수준으로 제시했고, 분담금은 입주 후 최대 7년까지 납부할 수 있도록 했다 .

공사 기간은 57개월로, 인근 압구정2구역 대비 4개월 단축해 금융비용을 줄이겠다는 계획이다. 특히 이주비 LTV 150%를 제안해 대출 규제 강화로 인한 자금 조달 부담을 완화할 전망이다 .

사업성 제고 방안도 내놨다. 상가 건축 공사비를 ‘제로’로 제시하고, 상가 면적을 기존 조합안 대비 1696평 확대한 5069평으로 설계했다. 이에 따라 상가 분양수익이 세대당 약 6억6000만원 증가할 것으로 예상된다. 세대당 실사용 면적도 총 1535평 늘려 자산가치 극대화를 도모했다 .

DL이앤씨 관계자는 “압구정의 상징성에 걸맞은 최고 수준의 단지를 구현하기 위해 모든 역량을 집약했다”며 “조합원 부담과 리스크를 최소화하는 확정 조건을 통해 압구정5구역을 대한민국 최고 하이엔드 주거 단지로 완성하겠다”고 말했다 .