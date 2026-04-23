SNS에 글 올려 장동혁 사퇴 촉구 칼럼 비판

[헤럴드경제=한지숙 기자] 홍준표 전 대구시장이 장동혁 국민의힘 대표의 사퇴를 요구한 보수언론을 향해 “한때는 밤의 대통령이라고 하면서 한국 사회를 쥐락펴락 했겠지만 시대가 달라졌고 미디어 환경도 달라졌다”라고 직격했다.

홍 전 시장은 22일 자신의 페이스북에서 특정 보수 언론을 겨눠 이같이 비판하며 “나라의 미래를 위해서 공헌 했으면 한다”라며 “이제 니들의 시대가 아닌 전국민의 시대가 되었다”라고 일침했다.

장동혁 대표의 사퇴를 촉구한 해당 언론의 칼럼에 반기를 든 것이었다.

홍 전 시장은 해당 칼럼에 “구구절절이 옳은 말이다”라면서도 “한국 보수진영이 몰락하게 만든 장본인들이 누구인가. 윤석열 정권을 띄우고 창출에 앞장 선 세력들이 누구인가. 윤석열 정권에서 한동훈이를 부추겨 윤석열과 차별화 해야 차기 지도자가 된다고 부추긴 사람들이 누구인가”라고 언론 탓을 했다.

이어 “그것 때문에 윤 정권은 한동훈과 갈등으로 망한 거 아닌가”라고 덧붙였다.

그러면서 “자기들이 정권을 세우고 망하게도 할 수 있다는 오만으로 한국 보수진영을 손아귀에 넣고 농단 하다가 이제 와서 대안 제시도 없이 장동혁을 물러나게 하고 니들이 지지해 오던 철부지 나르시시스트를 복귀시켜 한국 보수진영을 또 망치려 하는가. 아니면 서울시장 낙선하면 또 2006년 6월 지방선거때처럼 오세훈을 옹립할려고 하는가”라고 비판했다.