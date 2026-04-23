-건설 산업 전반에서 AI가 어떤 변화와 전환을 이끌지 전략적 관점에서 조망

건설 3D BIM 분야를 선도하는 트림블(Trimble) 코리아(사장 박완순)가 오는 4월 28일 서울 코엑스에서 ‘BIM 이노베이션 컨퍼런스 2026’의 막을 올린다.

약 300명의 건설·구조·설계 업계 전문가들이 모여 건설 기술의 현주소와 미래를 조망하는 이번 행사는 “AI가 건축 환경에 가져올 실질적인 변화”를 핵심 테마로 정했다. 설계부터 시공까지 전 단계에 걸쳐 AI가 창출하는 비즈니스 가치를 심도 있게 다룰 예정이다. 특히 올해는 AI를 단순한 트렌드가 아닌, 건설업의 방식을 바꾸는 핵심 동력으로 규정하고 실제 업무 현장에서의 뱐화와 적용 가능성을 집중 탐구한다.

AI는 정밀 설계와 현장 안전 강화, 데이터 기반 의사결정을 지원하는 수준으로 빠르게 진화 중이다. 이번 컨퍼런스는 이러한 기술적 진보가 건설 산업의 전체 워크플로우와 비즈니스 구조를 어떻게 근본적으로 전환시키는지 구체적인 로드맵을 제시한다.

행사 현장에서는 트림블의 ‘에이전트 AI 및 활용 전략’이 처음으로 베일을 벗으며, 미래 건설 산업 내 AI의 진화 방향에 대한 깊이 있는 통찰을 공유한다. 또한 테클라(Tekla)를 이용한 철골 모델 자동화 AI 솔루션 데모 시연과 스케치업 AI(SketchUp AI)의 자동 모델링 및 렌더링 기능을 통해, 설계와 시공이 유기적으로 연결되는 스마트 워크플로우를 생생하게 공개한다. 이와 함께 한층 직관적인 인터페이스로 업그레이드된 ‘테클라 2026(Tekla 2026)’의 신기능도 함께 소개될 예정이다.

현장 실전 사례 발표도 풍성하다. CJ건설, 인터컨스텍, 커스시스템, 시스트라 등 주요 기업 관계자들이 참여해 공사 관리, 강교 용접과 모델링 자동화, 철근 물량 관리 노하우를 전수한다. 또한 테클라를 활용해 생산부터 시공까지 종이 도면 없이(Paperless) 완수한 해외 철근 시공 성공 사례를 공개해, AI와 스마트 건설 기술의 실질적인 성과를 보여줄 것으로 기대된다.

박완순 트림블코리아 사장은 “AI는 이제 건설 산업에서 필수적인 경쟁력으로 자리 잡고 있다”며 “이번 BIM 이노베이션 컨퍼런스 2026에서 설계부터 시공까지 전 과정에서 AI가 어떻게 실질적인 변화를 만들어내고 있는지, 그리고 기업들이 이를 어떻게 비즈니스 성과로 연결할 수 있는지 구체적으로 확인할 수 있을 것”이라고 전했다.