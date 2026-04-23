전남창조경제혁신센터 5월 20일까지 접수

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] (재)전남창조경제혁신센터(대표이사 강정범)는 우수한 아이템을 보유한 유망 창업팀을 발굴하고 창업 분위기를 확산하기 위한 경진대회 ‘올해의 K-스타트업 2026’의 예선 리그인 ‘혁신창업리그’ 참가자를 모집한다고 밝혔다.

‘올해의 K-스타트업 2026’은 중소벤처기업부를 포함해 교육부, 국방부, 문체부 등 총 12개 부처가 협력하여 운영하는 국내 최대 규모의 창업 경진대회다.

부처별 예선을 거쳐 통합 본선과 왕중왕전까지 이어지는 체계적인 서바이벌 방식을 통해 대한민국을 대표할 혁신 스타트업을 선발하는 대회이다.

신청 대상은 통합공고일(2026. 3. 27.) 기준 업력 3년 이내의 창업기업 대표자(2026년 4월 27일 이전 창업자 포함)이며, 누적 투자유치 금액이 30억 원 이하여야 한다.

단, 동일 아이템으로 누적 상금 3000만 원 이상을 받은 자나 기존 왕중왕전 수상자 등은 제외된다.

이번 대회는 예선부터 최종 왕중왕전까지 단계별로 풍성한 혜택을 제공한다.

혁신창업리그(예선)에서는 종합예선 상위 5팀에게 중소벤처기업부 장관상 등 상장과 함께 최대 1000만 원의 상금이 수여된다.

통합 본선을 거쳐 왕중왕전에 진출한 최종 20팀에게는 대상(대통령상) 5억 원을 포함하여 총상금 15억 원 규모의 시상이 주어진다.

통합 본선에 진출한 팀에게는 단순 상금 지급에 그치지 않고, 참가팀의 성장을 돕기 위한 적극적인 지원 프로그램이 운영된다.

▲‘스케일업 프로그램’을 통해 AC/VC 등 투자 전문가와의 1 대 1 멘토링과 컨설팅 제공 ▲오픈이노베이션 및 사업화 연계 프로그램을 통해 대·중견기업 간 1:1 밋업이 진행 ▲올해의 K-스타트업 어워즈&네트워킹을 통해 혁신창업리그의 수상 경력이 있는 선배 창업기업을 초청하여 네트워킹을 통한 경험 제공 및 질의응답 기회 등이ㅣ 제공된다.

이 외에 지역 창조경제혁신센터의 연계 프로그램을 통하여 IR 피칭 고도화 컨설팅, 투자 전문가와의 1 대 1 멘토링, 보도자료 배포 등 홍보 지원이 제공되며 보육 공간 입주 및 가점 부여 혜택도 받을 수 있다.

참가 신청은 5월 20일(수) 오후 4시까지 ‘K-Startup 누리집(www.k-startup.go.kr)’을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 신청 접수 시, 사전에 누리집을 통해 실명인증 및 기업인증을 실시해야 한다.

기타 자세한 사항은 전남창조경제센터 누리집(https://ccei.creativekorea.or.kr/jeonnam/)이나 ‘기술창업팀’에 문의하면 안내받을 수 있다.