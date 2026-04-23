현대자동차그룹과 협업, 로보틱스 기술 접목 전 세대 100% 한강 조망, 갤러리아 연계 서비스 국내 최초 순환형 커뮤니티·프라이빗 커뮤니티 도입

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 압구정5구역 재건축정비사업 입찰에 참여한 가운데 단지명으로 ‘압구정 현대 갤러리아’를 제안했다.

현대건설은 23일 대한민국 최고 주거지의 상징인 ‘압구정 현대’와 프리미엄 라이프스타일의 상징 ‘갤러리아’를 결합해 단지명을 제안했다고 밝혔다.

제안서에는 하이퍼 비욘드 주거상품 ‘뉴 비욘드(NEW BEYOND)10’을 전면에 내세웠다. 현대자동차그룹과 협업해 수요응답교통(Demand Responsive Transport, DRT)을 비롯한 첨단 로보틱스 기술을 단지 전반에 적용한다. DRT 무인셔틀은 압구정을 하나의 도시처럼 연결하는 새로운 이동 체계로 입주민은 세대에서 차량 호출을 통해 원하는 목적지까지 빠르게 이동할 수 있다.

첨단 로보틱스 기술도 단지 전반에 적용한다. ▷나노모빌리티(개인 이동 지원) ▷포터로봇·로보스테이션(비대면 배송) ▷주차로봇·전기차 충전로봇(스마트 주차시스템) ▷무인 소방로봇 ▷스폿(SPOT) 안전 서비스 로봇(24시간 안전 관리)까지 로보틱스 기반 미래 주거 환경을 제안했다.

전 세대 100% 한강 조망을 넘어 240도까지 펼쳐지는 제로월(ZERO WALL) 광폭 파노라마 조망을 구현했다. 3면 개방형 구조를 적용하고, 최대 13m에 달하는 막힘 없는 조망을 확보했다. 여기에 3m의 우물 천장고까지 적용해 개방감을 끌어올렸다.

세대당 약 12평 규모의 대형 커뮤니티 ‘클럽 압구정’을 배치하고, 운동·휴식·취미활동 등 다양한 프로그램을 아우를 수 있는 대규모 공간을 확보하는 한편 모든 동에 프라이빗 커뮤니티를 도입한다.

‘더 써클 420’은 단지 중심에 조성되는 국내 최초 순환형 커뮤니티로, 압구정 현대만을 위해 계획된 특화 상품이다. 총 연장 420m의 트랙을 따라 레저·스포츠·문화 프로그램이 배치된다. 365일 이용 가능한 구조와 DRT와의 연계를 통해 접근성까지 높였다. 보타닉 가든과 아트리움 파크의 배치를 통해 지하 공간에서도 쾌적한 환경을 누릴 수 있도록 구현한다.

입주민의 라이프스타일을 고려해 ㈜한화와 협력 예정인 갤러리아와의 연계도 전면에 내세웠다. 전용 멤버십을 통해 명품관 브이아이피(VIP) 라운지 이용, 쇼핑 혜택, 전용 프로그램 참여 등 갤러리아의 하이엔드 서비스를 제공한다. 그 외 다양한 컨시어지 서비스 등을 통해 차별화된 혜택을 누릴 수 있다.

그 밖에 입체적 동선 체계 ‘더 커넥트(THE CONNECT) 2400’, 내가 그리는 대로 평면이 완성되는 ‘커스텀 메이드 유니트’ 등의 미래지향적인 주거상품도 제시했다. 현대건설은 압구정 5구역의 신규 티저 영상도 공개했다.

현대건설은 지난 2월 압구정5구역 수주 출사표를 던지며 세계적인 설계사 ‘RSHP’와의 협업 사실을 알린 바 있다. 그동안 ‘오운 더 뉴(OWN THE NEW)’ 콘셉트의 비전 필름을 공개하며 새로운 도시(New City), 새로운 일상(New Life), 새로운 경험(New Experience)의 중심지가 될 ‘압구정 현대’의 청사진을 제시해왔다.

현대건설 관계자는 “압구정에서도 새로운 변화의 중심에 있는 5구역의 정체성을 계승할 것”이라며 “‘압구정 한양’을 새로운 ‘압구정 현대’로 ‘그 이상의 새로움’을 완성하겠다”고 했다.