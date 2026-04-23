정부·협력사와 통합 프로세스 구축 현장 중심 예방 체계 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대엘리베이터가 협력사를 포함한 통합 안전관리 체계 구축에 나섰다. 산업재해 예방을 기업 내부를 넘어 협력사까지 확장하겠다는 구상이다.

현대엘리베이터는 23일 충주 스마트캠퍼스에서 ‘2026년 대·중소기업 상생협력 프로그램’ 발대식을 열고, 협력사 및 유관기관과 함께 안전관리 협력 체계를 본격 가동한다고 밝혔다.

이날 행사에는 고용노동부 충주지청, 한국산업안전보건공단 충북북부지사 관계자와 주요 협력사 인사들이 참석해 ‘중대재해 제로’ 목표를 공유했다. 단순 선언을 넘어 협력사와 공동으로 산업재해를 줄이기 위한 실행 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰졌다.

발대식에서는 상생협력 프로그램의 추진 방향과 주요 과제가 소개됐으며, 현장 안전 강화를 위한 퍼포먼스도 함께 진행됐다. 참석자들은 이후 간담회를 통해 협력사 지원 방식과 현장 적용 방안 등을 논의했다.

현대엘리베이터는 이번 프로그램을 통해 협력사 안전관리 수준을 단계적으로 끌어올릴 계획이다. 예방 중심 점검을 확대하고, 협력사별 특성에 맞춘 관리 체계를 도입하는 한편, 자사와 동일한 기준으로 안전을 관리하는 구조를 구축한다는 방침이다.

업계에서는 협력사 안전까지 포함한 관리 체계 구축이 점차 기업 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡고 있다고 보고 있다. 특히 사전 예방과 공동 대응 체계를 갖춘 기업일수록 리스크 관리 측면에서 우위를 확보할 수 있다는 분석이다.

현대엘리베이터 관계자는 “협력사와 함께하는 통합 안전관리 프로세스 구축이 곧 기업 경쟁력”이라며 “현장 중심의 실질적 지원을 통해 ‘중대재해 제로(0)’ 실현과 상생 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.