[헤럴드경제=정목희 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 약 30억달러(약 4조원)를 투입해 텍사스 ‘기가 텍사스’ 캠퍼스 부지에 연구용 반도체 팹을 건설할 계획이라고 블룸버그통신이 22일(현지시간) 보도했다.

머스크는 이날 테슬라 실적 발표 후 열린 콘퍼런스콜에서 해당 계획을 공개하며, 해당 시설이 월 수천 장 규모의 웨이퍼를 생산할 수 있는 수준이 될 것이라고 설명했다.

그는 “현재 구상으로는 테슬라가 연구용 팹을 담당하고, 스페이스X는 ‘테라팹(Terafab)’ 프로젝트의 초기 단계 일부를 맡게 될 것”이라고 말했다.

이는 초대형 반도체 생산 공장 구축을 목표로 하는 테라팹 프로젝트의 실현 가능성을 검증하기 위해 우선 파일럿 라인을 구축하는 단계로 해석된다.

또한 그는 “인텔의 첨단 공정인 ‘14A’를 활용할 계획이다. 최첨단 기술이지만 아직 완전히 완성된 상태는 아니다”라며 “하지만 테라팹이 본격적으로 확장될 시점에는 14A가 충분히 성숙하거나 실전 투입이 가능할 것이기에 적절한 방향으로 보인다”고 했다.

머스크는 인텔의 기존 공장을 사용할지, 아니면 기술을 라이선스 형태로 도입할지는 명확히 밝히지 않았다.