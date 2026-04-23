[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]최유철 국민의힘 의성군수 후보(전 의성군의회 의장)는 23일 공천 확정과 관련해 “저를 선택해 주신 당원 동지와 군민 여러분께 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “마지막까지 선전해주신 다른 후보들께도 위로와 감사의 마음을 전한다”며 “이제는 경쟁을 넘어 오직 의성 발전을 위해 ‘원팀’으로 함께 나아가야 할 때”라고 강조했다.

또 최 후보는 이날 의성의 미래 전략으로 통합신공항을 핵심 축으로 제시했다.

그는 “통합신공항은 의성의 미래를 바꿀 역사적 전환점”이라며 “경북의 중원 의성’ 비전을 반드시 현실로 만들겠다”고 했다.

이를 위한 핵심 정책 방향으로 신공항 기반 산업구조 전환, 인공지능(AI) 기반 행정혁신, 초고령사회 대응 복지혁신, 교통 및 정주여건 개선 등 4대 전략을 제시했다.

최 후보는 끝으로 “오늘보다 내일이 더 나은 의성, 아이들이 돌아오는 의성, 어르신이 안심하는 의성을 반드시 만들겠다”고 말했다.