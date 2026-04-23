챗티가 분석하고, 타다가 불량 잡고…AI로 ‘일하는 방식’ 대전환 [그 회사 어때?-현대트랜시스]

세상에는 기업이 참 많습니다. 다들 무얼 하는 회사일까요. 쪼개지고 합쳐지고 간판을 새로 다는 회사도 계속 생겨납니다. 새로운 사업을 시작하기도, 수년을 하던 사업을 접기도 합니다. 다이내믹한 기업의 산업 이야기를 현장 취재, 데이터 분석 등을 통해 쉽게 전달해드립니다. “사내에 인공지능(AI)을 도입하는 일은 끝이 없다고 생각합니다. 임직원이 스스로 필요