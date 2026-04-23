부처님오신날을 한 달여 앞둔 22일 서울 종로구 조계사에 형형색색 화려한 연등이 설치돼 있다. 부처님오신날 봉축위원회(위원장 진우스님)는 오는 5월 24일 불기 2570년 부처님오신날을 맞아 5월 16∼17일 이틀간 서울 종로 일원에서 연등회를 개최한다. 임세준 기자


jun@heraldcorp.com