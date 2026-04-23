한국중앙자원봉사센터-아동권리보장원, 아동 참여형 자원봉사 확산 위한 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국중앙자원봉사센터와 아동권리보장원은 22일 서울 중구 아동권리보장원 국제회의실에서 아동의 자원봉사 참여 확대와 지속 가능한 실천 문화 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 유엔(UN)이 지정한 ‘2026 세계 자원봉사자의 해’를 계기로 추진됐다. 두 기관은 아동을 보호와 지원의 수혜 대상으로만 바라보던 기존 시각에서 벗어나 사회문제 해결에 함께 참여하는 실천 주체로 바라보는 데 뜻을 모았다.

양 기관은 앞으로 ▷자원봉사의 가치 확산과 아동 참여 인식 제고를 위한 콘텐츠·캠페인 공동 기획 ▷어린이날·아동주간 등 주요 기념일과 연계한 참여형 자원봉사 프로그램 운영 ▷아동의 자발적·지속적인 실천 문화 조성과 가족 참여형 봉사문화 확산 등 세 가지 방향을 중심으로 협력할 예정이다.

특히 세계 자원봉사자의 해 공식 시민참여 캠페인 ‘모두의 봉사 레시피’와 연계해 아동이 직접 참여한 활동을 기록·확산하는 프로젝트를 추진한다. 아동주간 등 주요 시기에는 집중 캠페인을 운영하고, 사례를 축적·공유해 아동 중심 자원봉사 모델을 전국으로 확대한다는 계획이다.

정익중 아동권리보장원장은 “이번 협약이 미래세대의 주역인 아동·청소년의 참여권 보장에 이바지하는 중요한 발걸음이 되기를 기대한다”며 “아동기의 작은 활동이 지속적인 사회 참여로 이어지고, 성숙한 사회 구성원으로 성장하는 단단한 뿌리가 될 수 있도록 아동의 다양한 참여 환경 조성에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

윤순화 한국중앙자원봉사센터 센터장 직무대리는 “아동의 자원봉사 경험은 단순한 체험활동이 아니라 사회를 배우고 공동체 속에서 관계 맺는 방식을 익히는 성장의 기회”라며 “세계 자원봉사자의 해를 맞아 아동권리보장원과 함께 아이들이 봉사의 대상이 아닌 참여와 실천의 주체로 성장할 수 있도록 지속해서 기반을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.