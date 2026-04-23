[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 광주시당 선거관리위원회는 22일 제9회 전국동시지방선거 광주 광역의원 후보 선출을 위한 1차 경선 결과를 발표했다.

1차 경선은 20∼21일 권리당원 ARS 투표로 진행됐다. 이날 19개(단독 후보가 등록된 서구 3선거구 제외) 선거구의 민주당 후보가 확정됐다.

당선 후보는 ▷동구1 홍기월 ▷동구2 노진성 ▷ 서구1 강수훈▷서구2 오미성 ▷ 서구4 심철의 ▷ 남구1 강원호 ▷남구2 노소영 ▷ 남구3 박상길 ▷ 북구1 안평환 ▷북구2 김건안 ▷ 북구3 이숙희 ▷ 북구4 조석호 ▷ 북구5 주순일▷ 북구6 허석진 ▷ 광산구1 한귀례 ▷ 광산구2 이영순 ▷ 광산구3 이영훈 ▷광산구4 이귀순 ▷ 광산구5 김광란 등이다.

공직선거법 개정에 따른 선거구 개편으로, 광주에서는 4개 선거구를 중심으로 광역의원 중대선거구제가 시범 도입된다.

이에 따라 민주당 광주시당은 이날 1차 경선 결과 발표 이후 중대선거구 4곳을 대상으로 추가 후보 선출(2차 경선) 절차를 진행한다.

1차 경선은 중대선거구 지정 이전 기존 선거구와 후보자를 그대로 유지한 채 진행돼 선거구별 1명씩 후보자를 선출했다.

2차 경선은 중대선거구가 시범 도입돼 의원 정수가 1명씩 늘어난 ▷남구 1선거구 ▷ 북구 1선거구 ▷ 북구 2선거구 ▷광산구 3선거구 등 4곳에서, 1차 경선 탈락자 가운데 희망자를 대상으로 ‘패자부활전’ 방식으로 진행된다.