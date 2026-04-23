[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 22일 부산항만공사 본사에서 해외사업 리스크관리위원회 외부위원 위촉식을 개최했다. 이번 위촉식은 기존 해외사업 리스크관리위원회 위원들의 임기 만료에 따라 위원 구성을 새롭게 정비하고, 해외사업에 대한 전문성과 객관성을 강화하기 위해 마련됐다.

부산항만공사 해외사업 리스크관리위원회는 기관 중장기 경영전략과의 연계성 등을 고려해 해외사업(물류센터, ODCY 등 해외항만 물류시설)의 실시여부를 결정하고 이미 시행 중인 해외사업의 리스크 관리를 위한 점검 및 자문을 제공하기 위해 운영되고 있다.

이번에 위촉된 외부위원은 경제·물류·회계·법률 등 다양한 분야의 전문가 6명으로, 해외사업에 대한 이해도가 높고 경험이 많은 위원들로 꾸려졌으며 향후 2년간 위원회 활동을 수행할 예정이다.

송상근 부산항만공사 사장은 “각 분야 전문가로 구성된 외부위원 위촉을 통해 해외사업 리스크 관리 체계를 한층 강화할 수 있을 것”이라며 “글로벌 사업 환경 변화에 대응하는 체계적인 리스크 관리 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.