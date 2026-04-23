두산베어스와 협업 마케팅 24일 오후 3시부터 오프라인 행사 진행 객실승무원 시타·시구 등 다양한 콘텐츠 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공(대표 조중석)이 오는 24일 잠실야구장에서 펼쳐지는 두산베어스와 LG 트윈스 경기에서 자사 브랜드 데이를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 브랜드 데이는 지난해에 이어 두 번째 개최되는 오프라인 행사로, 이스타항공은 두산베어스와 지난 2024년부터 현재까지 3년 연속 브랜드 협업을 이어가고 있다.

행사는 오후 3시부터 시작된다. 경기장 밖에서 운영되는 참여형 이벤트 부스에서는 ▷야구 스윙 게임 ▷승무원과 가위바위보 게임 ▷포토존 인증 이벤트 등이 진행되며, 야구 팬이라면 누구나 참여해 이스타항공 항공권과 로고 상품, 응원 도구 등 다양한 경품을 받을 수 있다.

경기 시작 직전에는 이스타항공 객실승무원이 경기장에서의 비상 대피 방법을 안내한 후 직접 시타·시구를 진행한다.

아울러 야구장의 상태와 시설을 점검하는 ‘클리닝 타임’과 8회 초 종료 후 이어지는 응원 시간 ‘브라보 타임’에서는 야구 팬 모두가 참여할 수 있는 이벤트를 통해 국제선 항공권을 제공할 예정이다.

이스타항공 관계자는 “뜨거운 KBO 리그 열기 속에서 고객분들과 더욱 가까이에서 소통하고자 브랜드 홍보 행사를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 온·오프라인 활동을 통해 고객에게 친근한 브랜드로 다가갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.