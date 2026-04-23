[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도문화관광공사(이하 공사)가 세계 최초로 수소연료전지 발전 과정에서 발생하는 폐열을 골프장 운영에 도입하는 파격적인 탄소중립 모델을 선보인다.

공사는 지난 22일 보문골프클럽에서 서라벌도시가스㈜(대표이사 김준석)와 ‘친환경 골프장 운영 및 신재생에너지 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 공사가 지향하는 ESG 경영의 일환으로, 보문골프클럽을 거점으로 실질적인 탄소중립 모델을 구현하기 위해 마련했다.

이 협약에 따라 보문골프클럽 유휴부지에 수소연료전지 발전시설을 설치하고 발전 과정에서 부수적으로 발생하는 ‘폐열’을 골프장 클럽하우스와 사우나 시설 등에 활용한다는 계획이다.

공사와 서라벌도시가스에 따르면 산업시설이나 아파트 단지에서는 수소연료전지 폐열을 재활용하는 사례가 있으나 골프장에서 운영 에너지로 직접 쓰는 경우는 국내외에서 찾아볼 수 없는 혁신적인 시도다.

이번 사업에서 서라벌도시가스는 연료전지 발전설비의 설치 및 운영·관리를 전담하며 전기와 폐열을 효율적으로 재활용함으로써 친환경 골프장 환경 조성에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 보인다.

이를 통해 보문골프클럽은 에너지 효율을 극대화한 탄소중립 골프장의 글로벌 선도 모델로 거듭날 전망이다.

김남일 공사 사장은 “수소연료전지 폐열을 활용한 친환경 골프장 운영은 세계 최초”라며 “보문골프클럽을 시작으로 지속가능한 친환경 관광 인프라를 구축하고 관광분야 ESG 경영의 새로운 이정표를 세우겠다”고 말했다.

김준석 서라벌도시가스 대표이사는 “이 시설이 가동될 경우 매년 30년생 소나무 3만8000그루를 심는 것과 같은 온실가스 감축 효과와 에너지 비용 절감, 정부 탄소중립 정책에 적극 기여하게 될 것”이라고 밝혔다.

한편 공사는 지난 20일 국내 최고의 자원순환 기술력을 보유한 수퍼빈㈜, 업사이클링 전문 사회적기업 ㈜우시산과 업무협약을 체결했다.

보문골프클럽에 AI 무인회수기를 설치해 페트병을 수거한 뒤 골프채 헤드커버와 같은 골프장 굿즈를 만들기로 하는 등 관광분야에서 독보적인 ESG 경영을 확장해 나가고 있다.

서라벌도시가스㈜는 지난 2000년 설립돼 경주와 영천 지역을 중심으로 청정연료인 천연가스(LNG)를 공급해 온 지역 대표 에너지 전문 기업이다.

20년 넘게 안정적인 에너지 공급망을 구축해 왔으며, 최근에는 수소연료전지 발전 등 신재생에너지 인프라 확대를 통해 탄소중립 실현에 앞장서고 있다.