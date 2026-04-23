伊 밀라노서 가전 기술 세미나 개최 에너지 효율 중시하는 현지 소비자 심리 반영 AI 세탁·주방가전 소개

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 21일(현지 시간) 이탈리아 밀라노에 위치한 이탈리아 법인 쇼룸에서 가전 기술 세미나 ‘더 브리프 밀란(The Brief Milan)’을 개최했다고 23일 밝혔다. 에너지 효율을 중시하는 유럽 소비자에게 특화된 고효율 AI 가전과 스마트싱스 기반의 ‘AI 절약모드’ 등을 집중적으로 소개했다.

이번 행사는 현지 주요 미디어와 인플루언서를 대상으로 열렸다. 행사에서 고효율 AI 세탁기와 주방 가전을 선보였다.

세탁 가전의 경우 유럽 에너지 소비 효율 기준 A등급을 충족하는 다양한 제품을 알렸다. 비스포크 AI 세탁기는 A등급보다 에너지 사용량을 65%나 추가 절감하고 비스포크 AI 건조기와 일체형 세탁건조기 비스포크 AI 콤보는 에너지 소비 효율 A등급을 달성했다.

특히 제품을 스마트싱스에 연결해 AI 절약모드로 동작시킬 경우 비스포크 AI 세탁기는 최대 70%, 비스포크 AI 건조기는 최대 20% 에너지를 추가 절감할 수 있다. 비스포크 AI 콤보는 세탁시 최대 60%, 건조 시 최대 30%까지 에너지를 추가 절약한다.

유럽 주거 공간에 자연스럽게 어우러지는 디자인과 성능을 모두 갖춘 빌트인 주방 가전도 함께 소개했다. 후드 일체형 인덕션 신제품도 공개했다. 이 제품은 인덕션 중앙에 후드가 탑재돼 조리 중 발생하는 연기와 냄새를 효과적으로 제거한다.

비스포크 AI 냉장고 1도어는 스페이스 맥스 기술이 적용돼 주방 환경과 조화로운 외관을 유지하면서도 387L의 넓은 내부 공간을 제공한다. 터치만으로 쉽게 문을 열 수 있는 오토오픈도어 기능도 갖췄다. 빌트인 상냉장·하냉동 냉장고 역시 최대 298L의 대용량을 제공한다. 스마트싱스와 연결해 AI 절약모드로 사용하면 최대 15%의 에너지를 절감할 수 있다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “유럽 라이프스타일에 맞춰 고효율의 빌트인 AI 가전 라인업을 강화해 유럽 시장을 적극 공략할 것”이라고 말했다.